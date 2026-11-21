Javier Martinez e quel dettaglio che emoziona i fans: ecco quale

Javier Martinez ha indossato una particolare giacca che non è passata inosservata ai suoi tanti fans

Javier Martinez è tra i personaggi usciti dal Grande fratello che hanno avuto maggiore seguito sui social. A distanza di due anni dall'esperienza nel reality show, i fans continuano a seguire l'ex pallavolista argentino con ancora tantissimo affetto. In queste ore, l'uomo è tornato a far parare di sé per un dettaglio che non è passato inosservato. Tutto è iniziato quando Javier Martinez ha deciso di prendersi un aperitivo insieme ad alcuni amici in quel di Lecco. Per l'occasione, l'uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede indossare una giacca molto particolare. Nella giacchetta di jeans sono disegnati alcuni particolari che mettono in risalto le sue passioni come il suo numero preferito, un cavallo bianco che simboleggia Helena Prestes e Lionel Messi.

La giacca personalizzata di Javier Martinez emoziona i fans

La giacca personalizzata di Javier Martinez ha emozionato i suoi fans. Un utente ha scritto su X: "voglio sapere chi è il genio che ha fatto fare questa giacca non avevo mai notato i particolari. Ci sono le cose importanti della sua vita La cavallina Il 7 Messi". Un regalo da parte di un fan che è stato particolarmente apprezzato sia dagli utenti del web che dal compagno di Helena Prestes, che ha deciso di sfoggiarlo in occasione di un aperitivo tra i amici.