Helena Prestes e quella divertente disavventura: cos’è accaduto

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del suo pubblico ad ormai anni dal suo ingresso all’interno della porta rossa del Grande fratello. La modella brasiliana ha fatto tappa a Milano dove ha avuto modo di riabbracciare la sorella e suo nipote, trasferiti in Italia da qualche tempo. Nelle ultime ore, l’ex gieffina ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui la si vede fare la zia. La compagna di Javier Martinez si riprende mentre accompagna il suo nipotino Levi a scuola. Per l’occasione, Helena Prestes ha raccontato una divertente disavventura di cui è rimasta vittima. La donna ha dichiarato ai suoi fans di Instagram: “io non capisco perché tutti mi guardavano male solo perché ho la tazza di caffè“. L’ex gieffina ha ammesso di aver ricevuto degli strani sguardi quando si è presentata a scuola con in mano una tazza da dove stava sorseggiando del caffè.

Helena Prestes a Milano tra la sorella e suo nipotino

La compagna di Javier Martinez ha fatto tappa a Milano dove ha avuto modo di passare del tempo insieme al nipotino Levi. Helena Prestes si è mostrata prima in un ascensore e poi in strada con in mano una tazzina di caffè che ha fatto storcere il naso ai compagni di classe del bambino. La donna inoltre ha condiviso dei momenti anche con la sorella Mariana. In alcune storie postate nel suo profilo Instagram si vede la modella-influencer all’interno di una nota palestra di Milano insieme alla congiunta. Momenti in famiglia per la modella prima di tornare agli impegni di lavoro.