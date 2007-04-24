Notizie Musica Foggia
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Arisa non parteciperà a Sanremo 2027, la confessione: Stefano De Martino l'ha rifiutata
12 novembre 2026 16:08
Da Manfredonia alle finali del Tour Music Fest: il DJ Luçiano conquista San Marino
11 novembre 2026 12:15
Al Teatro Giordano “Il Jazz parla italiano”: la canzone d'autore riletta da grandi solisti e orchestra
11 novembre 2026 06:54
Antonino presenta "Christmas" il concerto di Natale: tra le tappe c'è anche Manfredonia
08 novembre 2026 07:00
Simply Red a Bari, che botto per l'estate 2027! Ecco tutti i concerti in Puglia
07 novembre 2026 11:22
Silvia Mezzanotte a Foggia con "Le mie regine"
04 novembre 2026 10:39
LDA e Aka7even si separano, il tour è annullato: "Torniamo ai nostri percorsi individuali"
03 novembre 2026 16:37
Manfredonia, la stagione concertistica della New Generation Wind Orchestra
27 ottobre 2026 06:54
Il Palco in una Stanza, questo weekend la rassegna pianistica Mirella Testoni
20 ottobre 2026 19:18
"Giordano In Jazz - Autumn Edition": ritorna a Foggia la grande musica internazionale
14 ottobre 2026 06:50
Musica e impegno sociale a Manfredonia: Teo Mione cambia registro e lancia il nuovo singolo "L'ultima bugia"
04 ottobre 2026 06:59
Roberto Vecchioni, l’annuncio choc: “Forse sarà l’ultima volta che canto”. Ecco cosa ha detto davvero al pubblico
02 ottobre 2026 11:02
Al Teatro Giordano di Foggia Serena Autieri canta Raffaella
30 settembre 2026 09:44
La Tosa firma la "Dream Versione" di "Paranoia" degli Studio Illegale
30 settembre 2026 06:52
L'Accademia musicale UMPF di Manfredonia compie 8 anni
26 settembre 2026 06:59
L’Orchestra “Suoni del Sud” riparte con l’omaggio a Lucio Dalla al Teatro Giordano di Foggia
22 settembre 2026 06:54
Foggia, Riccardo Cocciante e Gigi Marzullo al Teatro Giordano
21 settembre 2026 09:20
Ultimo, fuori il nuovo singolo “Tutto”: testo, significato, anticipazioni e il legame con Tor Vergata
17 settembre 2026 23:57
Gianni Morandi in visita a San Giovanni Rotondo
15 settembre 2026 19:13
Oasis, due concerti a Roma il 29 e 30 luglio per il tour 2027: come acquistare i biglietti e cosa sapere
15 settembre 2026 11:28
Canta Gargano 2026: vince Sofia Della Bella
14 settembre 2026 06:58
Jovanotti infiamma Bari: stornello alla Toni Santagata e stoccata sul caso amianto a Barletta
09 settembre 2026 12:26
Nostalgia e ricordi a Manfredonia: chi di voi non è mai stato da "Pizza e poi"? Teo Mione lancia il nuovo singolo e cerca le vostre storie
02 settembre 2026 06:41
Sorpresa per Nela di Vieste canta Iris in piazza a Bologna e arriva Biagio Antonacci, il video diventa virale
06 agosto 2026 12:13
Grande successo per la Melos Orchestra: protagonista con Biagio Antonacci a Lucera
06 agosto 2026 12:07
Lucera, Biagio Antonacci e lo strano regalo da una fan di Manfredonia
26 luglio 2026 08:12
Noemi ko: "Stop per un mese". In dubbio il concerto di Carpino, ok Zapponeta
20 luglio 2026 13:33
Achille Lauro, è uscita “La città degli angeli”: testo e significato della nuova canzone
17 luglio 2026 10:51
"Donne, anima e futuro": Caterina Frattaruolo, quando il dolore trova un senso
14 luglio 2026 15:28
Addio a Peppino Di Capri
11 luglio 2026 08:21
Tony Richard, da Manfredonia al palco dell’Holika Festival
07 luglio 2026 16:28
Ultimo a Tor Vergata: come seguire il concerto in tv, streaming e radio
04 luglio 2026 14:26
Ultimo a Tor Vergata: la possibile scaletta del concerto da record che farà vibrare Roma
03 luglio 2026 14:59
La lettera di Ultimo a Fabrizio Moro prima del successo, "Ho vinto Una Voce per il sud a Manfredonia"
30 giugno 2026 11:22
Fuori ora "Summer Jam" la nuova hit dell'estate firmata Radio Manfredonia Centro!
30 giugno 2026 10:04
Nasce il Canta Gargano - Music Festival 2026
30 giugno 2026 06:55
Ascoli, l'enorme successo del Drum100+150 da tutto il mondo
29 giugno 2026 08:16
Loredana Bertè annulla il concerto di Bergamo: cosa è successo davvero e perché ha deciso di fermarsi
27 giugno 2026 09:37
“Note al Tramonto” torna a San Salvatore: musica dal vivo, natura e sapori locali
19 giugno 2026 18:15
Aneglina Mango dopo lo stop confessa: "Ho avuto paura che nessuno si ricordasse di me"
16 giugno 2026 16:30
Irama su X Factor 2026: "Achille Lauro mi ha dato alcuni consigli", poi svela che giudice sarà
12 giugno 2026 15:25
Polmonite per Claudio Baglioni, rinviati i concerti al 2027. Ci sono anche Termoli, Apricena e Barletta
01 giugno 2026 12:03
Elettra Lamborghini sul Gargano il prossimo 20 giugno per il suo "Tour Bilaterale"
19 maggio 2026 10:14
Eurovision 2026 visto da un DJ: luci, show e applausi per Sal Da Vinci
17 maggio 2026 06:45
Teo Mione e la maturità di un cantautore in movimento: arriva “Salsedine”
16 maggio 2026 08:55
Il produttore di Giorgia, Il Volo e Alex Baroni a Foggia
16 maggio 2026 08:00
KPop Demon Hunters, Netflix annuncia il tour mondiale: ecco le città e le date
14 maggio 2026 16:06
Concorso Giordano: Luisa Corna, Thomas Lang e due ospiti speciali per le giornate conclusive
13 maggio 2026 09:43
Concorso Giordano, al via la XVIII edizione: da domani attesi 1.200 giovani musicisti e cantanti
10 maggio 2026 10:57
La voce del Gargano: "Canti e suoni della Montagna del Sole", in anteprima al Festival Carpino in Folk
07 maggio 2026 10:25
Concerto Primo Maggio 2026: dove vederlo in tv, streaming, orari e scaletta
01 maggio 2026 07:51
Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio in Sicilia nel 2026: ecco dove si sposeranno e perché
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Marilyn Manson sarà "ospitato" in un convento di suore a Ferrara: cosa è successo davvero e perché si è parlato di questa scelta
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Concerto Primo Maggio 2026: ospiti, cantanti, cast e tema del Concertone di Roma
15 aprile 2026 15:31
Presentato il nuovo album di Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia
14 aprile 2026 14:18
R&B Made in Gargano: ecco roSSana
10 aprile 2026 06:55
‘La mia barca a vela’, l’album del sindaco-cantautore Domenico La Marca
10 aprile 2026 06:51
Teo Mione presenta il suo secondo brano: “Eyes To The Sky Again”
10 aprile 2026 06:32
La Tosa (H.e.r.+Eugene): ecco "The Last Dream"
31 marzo 2026 06:13
"Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore" di Niccolò Filippucci: testo e significato del nuovo singolo
26 marzo 2026 21:30
Rosalía interrompe il concerto a Milano per un malore sul palco: “Non ce la faccio a continuare”
25 marzo 2026 23:44
Come è morto Gino Paoli: cause morte, che malattia aveva e ultimi anni del cantautore
24 marzo 2026 14:29
È morto Gino Paoli, il padre della musica leggera italiana
24 marzo 2026 13:18
Raf, chi sono i figli Bianca e Samuele: età, lavoro e vita privata dei due giovani artisti
22 marzo 2026 16:00
Baby Gang arrestato di nuovo: armi, rapina e maltrattamenti nel mirino dei carabinieri
17 marzo 2026 12:04
Eros Ramazzotti e Max Pezzali: ricordi e innovazione nel singolo “Come nei film”
14 marzo 2026 20:32
Passione in Musica a Manfredonia
14 marzo 2026 07:10
Fa il suo esordio l’Orchestra Popolare del Carpino in Folk
13 marzo 2026 10:06
Canzone estiva di Annalisa: testo e significato del nuovo singolo
12 marzo 2026 23:30
Teo Mione presenta “Pigs”, un pugno di rock di protesta made in Manfredonia
10 marzo 2026 06:56
Chi era la madre di Serena Brancale: età, la malattia e l’eredità musicale di Maria de Filippis
08 marzo 2026 15:10
Vacci Piano di Emma e Rkomi: testo e significato del nuovo singolo
08 marzo 2026 13:30
Gaffe di Elettra Lamborghini al San Marino Song Contest
07 marzo 2026 09:11
Sal Da Vinci dopo la vittoria svela: "Non sono andato al Festival di Sanremo per vincere ma…"
04 marzo 2026 15:50
Carlo Conti commenta i risultati di Sanremo 2026: "Sono stati clamorosi, tutti hanno visto il Festival"
03 marzo 2026 14:55
Sanremo 2026, bel clima tra i cantanti in gara? Michele Bravi svela: "È falso"
02 marzo 2026 14:00
Sanremo 2026 – La serata delle cover vista da Antimo DJ
28 febbraio 2026 13:20
Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata cover, ecco la Top 10
28 febbraio 2026 01:57
Sanremo 2026: scaletta, ospiti e programma della quinta serata finale
27 febbraio 2026 20:00
Il foggiano MECNA oggi sul palco di Sanremo in duetto con Mara Sattei
27 febbraio 2026 15:41
Sanremo 2026, Nicolò Filippucci conquista Giuseppe Giofrè: "È disarmante"
27 febbraio 2026 13:46
Festival di Sanremo 2026, due cantanti sono arrivati quasi alle mani: c'entra la scaletta
27 febbraio 2026 12:46
Sanremo 2026: scaletta, ospiti e programma quarta serata cover e duetti
26 febbraio 2026 21:00
Sanremo 2026, poche donne in gara? La replica di Carlo Conti: "Sono sicuro che non ho sbagliato"
26 febbraio 2026 15:28
Sanremo 2026 le canzoni più ascoltate su Youtube e Instagram
26 febbraio 2026 14:21
Sanremo 2026, Chiello fa chiarezza sull'assenza di Morgan: "Ho deciso io di rinunciare a lui"
26 febbraio 2026 13:33
Sanremo 2026, Achille Lauro rende omaggio alle vittime di Crans-Montana con “Perdutamente”
26 febbraio 2026 00:22
Sanremo 2026: scaletta, ospiti e programma terza serata
25 febbraio 2026 20:48
Quanto guadagna Achille Lauro a Sanremo 2026? Ecco il cachet del co-conduttore della seconda serata
25 febbraio 2026 20:40
Sanremo 2026, Carlo Conti sul calo degli ascolti: "Non ho superato me stesso ma…"
25 febbraio 2026 14:48
Amaro sfogo di Elettra Lamborghini dopo Sanremo 2026: "Così non è giusto, sono esausta"
25 febbraio 2026 14:32
Perché Nayt si chiama così, cosa significa il nome d'arte del cantante e qual è il suo nome vero
24 febbraio 2026 23:00
Sanremo 2026: scaletta, ospiti e programma seconda serata
24 febbraio 2026 21:00
Quanto guadagna Can Yaman a Sanremo 2026? Il cachet del co-conduttore della prima serata
24 febbraio 2026 20:21
Stupida Sfortuna di Fulminacci: testo e significato del nuovo brano a Sanremo 2026
24 febbraio 2026 17:50
Luisa Corna e Thomas Lang guidano le giurie della XVIII edizione del Concorso musicale “Umberto Giordano”
23 febbraio 2026 12:03
Noemi, chi è il marito Gabriele Greco: età, carriera musicale e il loro matrimonio
22 febbraio 2026 15:02
Cristiano De André, chi sono i figli Fabrizia, Filippo, Francesca e Alice: età, vita privata e il rapporto con il cantautore
22 febbraio 2026 13:50
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22 febbraio 2026 06:14
Angelina Mango a cuore aperto prima del tour: "Non pensavo che sarei tornata a fare musica"
19 febbraio 2026 15:45
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