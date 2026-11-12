Grande fratello vip, Alex Belli sfiora la rissa con Roncaccia: “Stai zitto”

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Momenti di alta tensione all’interno della casa del Grande fratello vip che chiuderà i battenti il prossimo 30 novembre con la puntata finale. Due protagonisti del reality show sono venuti quasi alle mani. Tutto è iniziato quando Alex Belli ha fatto ritorno nella casa. In questa circostanza, l’ex attore di Centovetrine ha informato i concorrenti che avrebbero dovuto preparare una cena per alcuni ospiti speciali. Proprio durante i preparativi, Alex Belli ha avuto un acceso diverbio con Alessandro Roncaccia che era in veste di aiuto chef. L’uomo ha alzato la voce contro l’ex protagonista di Italia Shore, urlandogli contro: “Tu devi stare zitto perché sono io lo chef“.

Grande fratello vip, Alex Belli contro Alessandro Roncaccia

L’attacco di Alex Belli non ha impaurito Alessandro Roncaccia, che l’ha accusato di non essere capace a gestire una cucina. Accuse che non sono piaciute al marito di Delia Duran, il quale si è avvicinato pericolosamente al viso del ragazzo, urlando: “Tu devi stare zitto, devi stare zitto.” Un episodio che poi è stato censurato dalla regia ed ha suscitato la reazione da parte degli utenti in rete. Molti fans del Grande fratello vip hanno accusato Alex Belli di aver esagerato col fidanzato di Piera Meloni. Un utente ha scritto:“Ma come si permette? Ma che vergogna” ed ancora: “Tutto esagerato”. Lo scontro tra i due sarà oggetto di discussione nel corso della nuova puntata del reality show in programma il 13 novembre.