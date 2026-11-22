Helena Prestes, la reunion con Javier Martinez è dolcissima

Helena Prestes e Javier Martinez sono apparsi sempre più innamorati negli ultimi contenuti pubblicati insieme sui social.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti due anni fa quando hanno preso parte al Grande fratello, noto reality show delle reti Mediaset. Nelle scorse ore, gli Helevier si sono ricongiunti dopo essersi divisi per qualche ora per impegni di lavoro. L'ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede all'interno di un treno in direzione Lecco, dove ormai vive da diversi mesi. L'uomo si è ricongiunto con Helena Prestes, che nel frattempo era impegnata con una puntata del suo Book club su Twitch.

Helena Prestes e Javier Martinez, la reunion emoziona i fans

Proprio la modella brasiliana ha pubblicato alcuni contenuti social in merito alla reunion con il compagno. In una storia si vede Helena Prestes riprendere Javier Martinez mentre sono seduti all'interno di un ristorante di Lecco. In un'altra, invece, la donna mostra la sua fidata amica a quattro zampe, Amy, una cagnolona bianca di oltre 10 anni. Storie dolcissime di vita quotidiana che hanno emozionato tutti i fans degli Helevier. Un utente su Facebook ha scritto in merito alla reunion: "siete due anime belle" ed ancora "Come lo mostra lei non lo mostra nessuno". La relazione tra i due procede col vento in poppa a due anni dal loro incontro al Grande fratello.