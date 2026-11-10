Gemma Galgani ritrova Giorgio Manetti: cos’è accaduto nello studio di This is me

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This is me è tra i programmi che torneranno in questa nuova stagione televisiva di Mediaset. Il programma condotto da Silvia Toffanin dovrebbe tornare ad inizio dicembre sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, in questo momento si stanno registrando le nuove puntate negli studio di Cologno Monzese. Alcune ore fa, Lorenzo Pugnaloni ha svelato un’anticipazione choc di quello che succederà in una puntata di This is me. Il noto esperto di gossip ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha annunciato la presenza di Gemma Galgani. Finita qui? No, perché la dama più famosa di Uomini e donne avrebbe ritrovato in studio Giorgio Manetti, la sua antica fiamma.

This is me, Gemma Galgani ritrova Giorgio Manetti: i dettagli sull’incontro

Nel corso dell’ultima registrazione di This is me, Gemma Galgani ha rivisto dopo tanto tempo Giorgio Manetti, con il quale aveva avuto una storia d’amore che fece sognare il pubblico italiano molto tempo fa. Lorenzo Pugnaloni ha rivelato alcuni dettagli in merito all’incontro avvenuto in studio: “A differenza delle altre coppie con filmati e momenti romantici, loro hanno litigato”. Presenti nella registrazione del programma anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, i quali sono stati protagonisti di un momento emozionante.

Gemma Galgani a Uomini e Donne (Screen Mediaset Infinity)