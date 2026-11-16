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Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati al Grande fratello nel 2024. In questi due anni, la coppia ha saputo fidelizzare un nutrito numero di sostenitori che ancora oggi li seguono con grande passione in tutte le loro avventure. In queste ore, la modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, che ha fatto parlare i suoi fans. Nella foto si vede la 36enne di San Paolo indossare delle fasciature utilizzare per praticare la boxe. Helena Prestes ha così svelato di aver iniziato un nuovo sport: il pugilato. Un sport di cui è un grande appassionato il suo fidanzato, Javier Martinez. In passato l’ex pallavolista aveva pubblicato dei contenuti sui social in cuoi lo si vedeva fare pugilato. Alcuni utenti sui social hanno scritto: “Due cuori e uno sport” mentre un altro “le ha trasmesso la passione per la boxe.”

Helena Prestes e la lezione di boxe

Helena Prestes ha copiato Javier Martinez. La donna ha pubblicato una storia su Instagram dove si mostra in procinto di iniziare una lezione di boxe. La modella brasiliana è una grande amante degli sport. Solo poche settimane fa la compagna di Javier Martinez aveva postato dei contenuti sui social in cui la si vedeva mentre provava la pole dance con ottimi risultati.