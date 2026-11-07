Helena Prestes emozionata: “Significa tanto”, il tenero messaggio

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Helena Prestes è tra le concorrenti che hanno avuto maggiore successo dopo l’esperienza fatta al Grande fratello. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé in queste ore per un tenero messaggio che ha pubblicato nel suo broadcast di Instagram dove ha oltre 50 mila utenti. La donna ha voluto dedicare una sentita dedica a tutti i suoi fans che ogni giorno fanno sentire la loro presenza con messaggi e regali. Helena Prestes ha scritto: “Volevo prendermi un momento per ringraziare di cuore tutte le persone che mandano regali e pacchetti al mio indirizzo postale.”

Helena Prestes ringrazia i fans per il sostegno

Sempre nel messaggio pubblicato sui social, Helena Prestes scrive: “Ogni vostro pensiero, ogni pacchetto e ogni lettera mi riempiono di gioia. Sapere che dedicate del tempo per farmi arrivare il vostro pensiero significa davvero tanto per me. Sono davvero piene d’amore”. La compagna di Javier Martinez è apparsa riconoscente nei confronti della sua fanbase che ancora oggi la segue con grande passione dall’esperienza fatta al Grande fratello dov’era arrivata in seconda posizione solo alle spalle di Jessica Morlacchi.