A Manfredonia festa di Santa Cecilia, patrona della musica
Il Concerto Bandistico Città di Manfredonia è lieto di invitare tutta la cittadinanza a celebrare insieme la festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti.
Eventi Manfredonia
Le Giornate FAI per le Scuole tornano a Manfredonia: la città vista e raccontata dai suoi studenti
Le Giornate FAI per le Scuole tornano a Manfredonia: la città vista e raccontata dai suoi studenti
17 novembre 2026 17:47
Domenica 22 novembre il Wedding Day di Manfredi Ricevimenti
Domenica 22 novembre il Wedding Day di Manfredi Ricevimenti. Non una fiera, ma un’esperienza da vivere e condividere
17 novembre 2026 12:49
Milan Club Manfredonia: Tassotti per la pettolata rossonera
Nuovo evento targato Milan Club Manfredonia: arriva Tassotti
17 novembre 2026 06:56
La fragilità delle democrazie inaugura “Sconfina”: al “Dalla” di Manfredonia il 20 novembre arriva il “Giulio Cesare o la Notte della Repubblica” di Marco Lorenzi
La fragilità delle democrazie inaugura “Sconfina”: al “Dalla” di Manfredonia il 20 novembre arriva il “Giulio Cesare o la Notte della Repubblica” di Marco LorenziParte ufficialmente “Sconfina”, la nuo...
16 novembre 2026 12:03
A Manfredonia “Com’eri vestita?”, una mostra contro la vittimizzazione secondaria
“COM’ERI VESTITA?” – Una mostra contro la vittimizzazione secondariaDal 20 novembre al 10 dicembre 2026 – Sala Atrio del Seminario Arcivescovile Sacro Cuore, Manfredonia. Inaugurazione giovedì 20 nove...
16 novembre 2026 09:30
A Manfredonia Sorsi di Libri
A Manfredonia Sorsi di LibriUn buon libro, il profumo del caffè, qualche pasticcino e il piacere di una conversazione che nasce dalle pagine di un romanzo. È questa l'idea da cui nasce “Sorsi di Libri...
16 novembre 2026 07:00
Movi Manfredonia: appuntamenti dal 16 al 19 novembre
Movi Manfredonia: appuntamenti dal 16 al 19 novembre💙🌈 MoVI MANFREDONIA – APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA!📅 Dal 16 al 19 novembre 2026🏀 LUNEDÌ 16Ore 16:00 – Attività sportive e giochiOre 17:30 – Labo...
16 novembre 2026 06:58
Manfredonia, aggiungi un posto a tavola per Natale, come accogliere 30 ragazzi ucraini
NATALE DI SOLIDARIETÀ A MANFREDONIA: L’APPELLO ALLE FAMIGLIE PER ACCOGLIERE 30 RAGAZZI UCRAINI DAL 17 AL 29 DICEMBREDieci giorni lontani dalla guerra, per vivere il calore del Natale in una famiglia m...
15 novembre 2026 07:09
La magia del Natale torna a San Salvatore
✨ La magia del Natale torna a San Salvatore! ✨Un luogo speciale, un’atmosfera suggestiva e la magia di una tradizione che ogni anno ci fa riscoprire il vero significato del Natale.L’Associazione Ven...
15 novembre 2026 07:00
A Manfredonia il Mercatino del Missionario
Si è aperto ufficialmente ieri a Manfredonia il Mercatino Missionario 2026, un evento che unisce la comunità nel segno della solidarietà e della condivisione.L’inaugurazione è stata solennizzata dalla...
15 novembre 2026 07:00
A Manfredonia una serata all'insegna del divertimento e della beneficenza
MANFREDONIA: STA ARRIVANDO UN NUOVO SPETTACOLO!Il 21 e 22 novembre vi aspettiamo al Regiohotel Manfredi per una serata all'insegna del divertimento e della tradizione teatrale con 'Nu turco napoletano...
15 novembre 2026 07:00
Manfredonia, una maratona per Santa Chiara
Manfredonia, una maratona per Santa ChiaraUna maratona per Santa Chiara: due giornate di visite, parole e musica per riscoprire un patrimonio di Manfredonia.📍 Chiesa di Santa Chiara · 26–27 novembre2...
14 novembre 2026 07:01
Associazione Figli Amati: a Manfredonia la presentazione delle linee guida spirituali
Associazione Figli Amati: a Manfredonia la presentazione delle linee guida spiritualiNel dolore per la perdita di un figlio, anche trovare le parole per pregare può essere difficile. Il cammino dei Fi...
14 novembre 2026 07:00
Manfredonia, nuova commedia de Il TeatroCinque diretto da Vittorio Tricarico
Manfredonia, nuova commedia de Il TeatroCinque diretto da Vittorio Tricarico"Tutti 'i tradeture de la chèsa moije!" — Commedia teatrale esilarante in due atti.Compagnia: Teatro Cinque di Manfredonia,...
14 novembre 2026 06:59
Teatro Lucio Dalla, gli Apocrifi hanno già sconfinato
Il Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia è ripartito con Sconfina, la nuova stagione di prosa della Bottega degli Apocrifi.
13 novembre 2026 17:13
Don Salvatore Miscio: "E se imparassimo anche a divertirci… con lo stile di Gesù?"
E se imparassimo anche a divertirci… con lo stile di Gesù?Don Salvatore Miscio ci invita a scoprirlo attraverso il suo ultimo libro “Una comunità divertente”.Venerdì 4 dicembre, ore 19.30, presso l’Au...
13 novembre 2026 06:56
Domenica 15 novembre al “Dalla” di Manfredonia andrà in scena “Casa Romantika”, storia d’amore e d’ambiente della Compagnia Catalyst
Domenica 15 novembre al “Dalla” di Manfredonia andrà in scena “Casa Romantika”, storia d’amore e d’ambiente della Compagnia CatalystDopo la coinvolgente e seguitissima due giorni de “La Via dei Bambin...
12 novembre 2026 12:03
Manfredonia, accogliamo 30 ragazzi ucraini per Natale: come fare
NATALE DI SOLIDARIETÀ A MANFREDONIA: L’APPELLO ALLE FAMIGLIE PER ACCOGLIERE 30 RAGAZZI UCRAINI DAL 17 AL 29 DICEMBREDieci giorni lontani dalla guerra, per vivere il calore del Natale in una famiglia m...
12 novembre 2026 07:06
Manfredonia, il Natale si vive all'insegna della solidarietà!
Manfredonia, il Natale si vive all'insegna della solidarietà!La Pia Unione Amici di Lourdes (U.A.L.) di Manfredonia organizza il “Mercatino di Natale”, un'iniziativa che unisce lo spirito delle feste...
12 novembre 2026 06:59
Natale di solidarietà a Manfredonia: l’appello alle famiglie per accogliere 30 ragazzi ucraini dal 17 al 29 dicembre
NATALE DI SOLIDARIETÀ A MANFREDONIA: L’APPELLO ALLE FAMIGLIE PER ACCOGLIERE 30 RAGAZZI UCRAINI DAL 17 AL 29 DICEMBREDieci giorni lontani dalla guerra, per vivere il calore del Natale in una famiglia m...
10 novembre 2026 13:28