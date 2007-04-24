Le Giornate FAI per le Scuole tornano a Manfredonia: la città vista e raccontata dai suoi studenti

Domenica 22 novembre il Wedding Day di Manfredi Ricevimenti. Non una fiera, ma un’esperienza da vivere e condividere

A Manfredonia Sorsi di LibriUn buon libro, il profumo del caffè, qualche pasticcino e il piacere di una conversazione che nasce dalle pagine di un romanzo. È questa l'idea da cui nasce “Sorsi di Libri...

Movi Manfredonia: appuntamenti dal 16 al 19 novembre💙🌈 MoVI MANFREDONIA – APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA!📅 Dal 16 al 19 novembre 2026🏀 LUNEDÌ 16Ore 16:00 – Attività sportive e giochiOre 17:30 – Labo...

✨ La magia del Natale torna a San Salvatore! ✨Un luogo speciale, un’atmosfera suggestiva e la magia di una tradizione che ogni anno ci fa riscoprire il vero significato del Natale.L’Associazione Ven...

A Manfredonia il Mercatino del Missionario

Si è aperto ufficialmente ieri a Manfredonia il Mercatino Missionario 2026, un evento che unisce la comunità nel segno della solidarietà e della condivisione.L’inaugurazione è stata solennizzata dalla...

15 novembre 2026 07:00