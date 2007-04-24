Notizie Economia Foggia
Ultime notizie di economia e finanza. Offriamo una panoramica completa e aggiornata sugli eventi e le notizie più importanti per gli appassionati di economia. La nostra redazione seleziona le notizie più rilevanti e le presenta in modo chiaro e preciso, offrendo una visione completa e obiettiva.
Pane, quanto costa — Pane, ecco dove costa di più in Italia
17 novembre 2026 06:51
Chi pagherà l’aumento dei canoni demaniali?
08 novembre 2026 07:52
Quando c'è il Black Friday 2026?
05 novembre 2026 06:52
Edison apre il nuovo training center per la formazione delle competenze nelle energie rinnovabili a Foggia
29 ottobre 2026 23:04
Pasta Day: aumenta l'import del grano straniero nel 2026
24 ottobre 2026 12:28
Mc Donald's a Manfredonia - Monte Sant’Angelo, alzata la struttura, sarà pronto prima di Natale?
22 ottobre 2026 15:05
Dal CdM via libera ad aiuti per autotrasportatori, agricoltori e pescatori
22 ottobre 2026 14:08
Cala il prezzo della benzina, aumenta quello del gasolio
21 ottobre 2026 15:49
Proteste a Manfredonia, i pescatori raccontati da Il Post
20 ottobre 2026 18:38
Proteste, la Puglia in ginocchio nel silenzio dei grandi media
16 ottobre 2026 22:34
Ora solare 2026: consumi del 24% più alti rispetto al periodo dell'ora legale
16 ottobre 2026 06:56
Mobilitazione in Capitanata, Metauro: "Dare ascolto al disagio"
15 ottobre 2026 18:14
Benzinai a secco, Supermercati vuoti, ma nessuno ne parla! In Puglia 3 rivolte insieme che non fanno rumore in Italia
15 ottobre 2026 12:46
Quattro anni di guerre sono costate 2.400 euro a famiglia
15 ottobre 2026 06:59
Nuovi finanziamenti alle imprese con il Minibond Puglia
14 ottobre 2026 12:34
Bonus Iscro Partite Iva fino ad 800 euro. Domande fino al 31 ottobre
13 ottobre 2026 06:57
Non solo Ilva, in Puglia c'è la crisi dell'olio. Comparto olivicolo protesta
10 ottobre 2026 08:01
Caro-benzina? Ti rimborsa l'azienda: a Monopoli l'esempio virtuoso di Plastic Puglia
05 ottobre 2026 14:24
Manfredonia guida il turismo nautico garganico: Vieste, Peschici e Rodi stanno a guardare
01 ottobre 2026 11:17
Confindustria Foggia: costi dell’energia in aumento, tutelare le imprese sul territorio
29 settembre 2026 15:05
Caro carburanti, sconti alle pompe Eni e Ip, Assocarburanti: "Vanno estesi anche alla vendita all'ingrosso"
28 settembre 2026 14:09
Bollo auto non pagato, arriva la rottamazione: ecco da quando
26 settembre 2026 07:09
L'Agenzia della Riscossione e le cartelle notificate ai soci di società nonostante pagamenti o rateizzazioni
26 settembre 2026 06:54
Ritorno al nucleare: via libera del Senato. Presto la scelta dei siti nucleari e la Puglia è in prima linea
24 settembre 2026 11:26
L’investimento Barilla sia l'opportunità per fare della Capitanata una food valley mediterranea
21 settembre 2026 15:15
Gargano Expo 2026: grandi imprese, musica ed emozioni per la nuova fiera d'ottobre
20 settembre 2026 10:21
Barilla, 100 milioni di euro per il nuovo polo integrato della pasta a Foggia
18 settembre 2026 17:32
Carburanti, accise mobili dal 5 ottobre: si potrà risparmiare qualcosa?
17 settembre 2026 12:09
Caro carburanti, Confimprenditori: "Basta proroghe, la prossima settimana in piazza"
17 settembre 2026 07:00
Caro-benzina, raccolta firme per azzerare l'Iva
17 settembre 2026 06:58
Bonus da 500 euro per genitori separati: requisiti e novità
15 settembre 2026 11:21
Volkswagen arriva da Autodrive: a Manfredonia quattro nuove offerte per Polo, T-Cross, T-Roc e Tiguan
14 settembre 2026 15:22
Emergenza moria della cozze a Cagnano Varano, gli operatori chiedono interventi della regione e del ministero
09 settembre 2026 11:56
Energia, Confimprenditori: “Credito d’imposta del 30% per salvare turismo e ristorazione”. Bollette fino a +48%
05 settembre 2026 10:21
Iveco, via libera alla scalata Tata Motors
05 settembre 2026 08:41
Carburanti, Confimprenditori: “Basta proroghe, il Governo esca dalla pessima soap opera con il price cap”
04 settembre 2026 09:57
Caro energia: bollette fino al +48%. "Senza un credito d'imposta a rischio le imprese più fragili"
03 settembre 2026 14:58
Rientro dalle ferie: perché la bolletta di settembre è la più alta dell'anno
03 settembre 2026 10:48
Pesca ed acquacoltura: due nuovi bandi regionali
17 agosto 2026 13:52
Bollo auto, cosa cambia dal 2028
11 agosto 2026 06:51
Siccità e caro gasolio mettono in ginocchio le campagne
07 agosto 2026 10:02
Poste Italiane: da sabato saranno in pagamento le pensioni di agosto
30 luglio 2026 14:24
Semestrale da record per la BCC San Giovanni Rotondo
30 luglio 2026 09:18
Roghi sul Gargano, Confcommercio Foggia: "Difendere il territorio significa difendere l'economia"
27 luglio 2026 12:18
Fisco in ferie dal 1° al 20 agosto, nessun avviso bonario fino al 4 settembre
26 luglio 2026 07:00
Il mercato della biancheria cooling cresce, per il 57% dei consumatori è la priorità: prezzi e cosa funziona davvero
19 luglio 2026 17:10
Diritto allo studio, la Regione Puglia aggiorna gli importi delle borse ADISU 2026/2027
19 luglio 2026 16:36
ADISU Puglia, studenti universitari: bando Benefici e Servizi 2026/2027: domande online
19 luglio 2026 16:09
Assegno familiare, nuove soglie INPS da luglio 2026: chi riceve importi più alti
19 luglio 2026 12:25
Portale Famiglia INPS, arrivano i nuovi simulatori per assegno unico e bonus: le novità di luglio 2026
19 luglio 2026 12:06
Bonus bollette 115 euro 2026: sconto automatico in fattura, ecco chi ne ha diritto
18 luglio 2026 16:12
Lavoro stagionale turismo Puglia: 456 posti nel Salento a luglio 2026
16 luglio 2026 17:00
Libri scolastici 2026/2027, i nuovi tetti di spesa e come risparmiare
16 luglio 2026 12:26
Mensa scolastica, detrazione fino a 190 euro a figlio nel 730/2026
16 luglio 2026 11:46
Vacanze 2026, i consigli per risparmiare in bolletta prima di chiudere casa
15 luglio 2026 15:49
Assegno Unico, arretrati in arrivo con la mensilità di luglio 2026
15 luglio 2026 15:20
Bonifici tra parenti, le regole per i controlli fiscali: cosa scrivere nella causale
14 luglio 2026 19:22
Bonus scuola 2026 fino a 1.500 euro per figlio: chi sono i beneficiari e come funziona
14 luglio 2026 18:16
Bollette luce e gas 2026, mercato libero: come confrontare le offerte per risparmiare in bolletta
14 luglio 2026 18:01
Risparmiare in bolletta d'estate 2026, le regole per il condizionatore: consumi, detrazione e bonus
14 luglio 2026 09:18
Assegno Unico luglio 2026: possibile anticipo rispetto al 20-21 luglio
13 luglio 2026 19:30
Carta Acquisti, ricarica da 80 euro dal 15 luglio 2026: chi ne ha diritto
13 luglio 2026 19:00
Scioperi luglio 2026: calendario 13-18 luglio, settori a rischio
13 luglio 2026 10:03
Assegno di Inclusione luglio 2026: pagamenti 15 luglio, lavorazioni al via
13 luglio 2026 09:49
Bonus psicologo 2026: cosa fare subito prima dell'apertura delle domande
12 luglio 2026 18:54
Bonus centri estivi 2026, il fondo da 70 milioni per le famiglie: come funziona il rimborso
12 luglio 2026 18:32
Carta dedicata a te 2026: confermata la doppia ricarica da 500 euro
12 luglio 2026 17:55
Scioperi di luglio 2026: trasporti a rischio tra Puglia, Palermo e logistica ferroviaria, ecco il calendario
10 luglio 2026 16:30
Spesa 2026, come risparmiare: app, volantini digitali e coupon per pagare meno al supermercato
10 luglio 2026 12:44
Assegno unico luglio 2026, quando arriva il pagamento e come vedere l’accredito dalla MIA App
09 luglio 2026 19:38
Rimborsi aerei e bagaglio a mano: tutte le novità delle regole UE 2026
09 luglio 2026 10:35
Bonus nuovi nati 2026: 1.000 euro INPS, scadenza al 12 agosto per le nascite di inizio anno
08 luglio 2026 15:05
Superbonus e cessione del credito: in arrivo 20mila lettere per rendite catastali non aggiornate
08 luglio 2026 12:31
Controlli fiscali: in arrivo 2,4 milioni di lettere di compliance dall’Agenzia delle Entrate
07 luglio 2026 19:16
Bonus nido 2026: rimborsi INPS più veloci da luglio e nuovi obblighi per i comuni
07 luglio 2026 19:07
Vacanze estive 2026 low cost: quando prenotare e come risparmiare con app e coupon
07 luglio 2026 18:05
Consumi fantasma in bolletta 2026: quanto costano gli elettrodomestici in stand by o spenti
07 luglio 2026 16:20
Bollette luce luglio 2026: aumento del 4,6%, come contenere la spesa
06 luglio 2026 18:00
Carta Acquisti 2026: quando arriva la ricarica di luglio e chi ne ha diritto
05 luglio 2026 17:03
Detrazione spese istruzione 730 2026: tetto a 1.000 euro per figlio
05 luglio 2026 16:30
Bonus mamme lavoratrici 2026: sale a 60 euro il contributo mensile INPS
05 luglio 2026 16:00
Dazio da 3 euro su Shein, Temu e altri pacchi extra-UE: cosa cambia per i consumatori dal 1° luglio 2026
02 luglio 2026 19:51
Voucher scuola e Dote Scuola 2026/2027: scadenze e contributi per libri e materiale scolastico (regioni aggiornate)
02 luglio 2026 19:26
Bonus 2026 luglio: le agevolazioni confermate per famiglie e cittadini
02 luglio 2026 18:54
Pagamento assegno unico luglio 2026: calendario degli accrediti e date INPS
01 luglio 2026 19:30
Giovani, lavoro e tornanza: ha senso restare (o tornare) al Sud? Dibattito stasera
01 luglio 2026 13:20
Assoturismo Capitanata, Nicola Ragno: "La Regione penalizza il turismo balneare e ignora le imprese del settore"
29 giugno 2026 09:56
Festival delle Terre d’Acqua 2026, omaggio all’Economia della Bellezza
27 giugno 2026 18:53
Festival delle Terre d’Acqua 2026, giovedì la conferenza stampa
23 giugno 2026 17:28
Benzina: prezzi ingiustificatamente alti nonostante il calo del petrolio
19 giugno 2026 10:35
Pomodoro da industria. Raggiunta l'intesa per la campagna nel bacino Centro Sud
18 giugno 2026 11:34
Autodrive lancia “Estate Italiana”: Pandina da 9.950 euro e fino a 5.000 euro di vantaggi sulla gamma FIAT
16 giugno 2026 10:36
Pesca, via libera alla sperimentazione sul cannolicchio nel Gargano
13 giugno 2026 10:57
Ufficiale, De Cecco compra la Rosso Gargano, l'acquisizione avrà influssi su tutta la Capitanata
05 giugno 2026 16:02
Unci AgroAlimentare, Scognamiglio: credito imposta carburanti è ristoro importante per pescatori
27 maggio 2026 07:31
Da oggi al via le richieste per le indennità giornaliere "Fermo Pesca": "Boccata d'ossigeno"
21 maggio 2026 07:53
"X Day" giovani imprenditori ConfCommercio Foggia: impresa, giovani e territorio al centro della seconda edizione
08 maggio 2026 10:52
La Capitanata e la Germania sempre più vicine: grande successo per l’incoming dei buyer tedeschi per promuovere le eccellenze agroalimentari e turistiche del territorio
06 maggio 2026 12:47
“Investire con la Zes Unica”, a Foggia il Coordinatore Nazionale Avv. Romano – Giovedì 7 maggio il Forum di Confindustria
01 maggio 2026 07:00
Manfredonia Experience: giornalisti e influencer internazionali sul Gargano
30 aprile 2026 10:59
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