Al Bano ricorda la figlia Ylenia: “Persa per la droga…”

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Al Bano Carrisi è tra i cantanti più conosciuti in Italia. Non tutti sanno però che la vita del Leone di Cellino San Marco è stata segnata da una dolorosa vicenda. Nel 1994 a New Orleans, Ylenia, la figlia maggiore del cantante e di Romina Power scomparve nel nulla. A distanza di tempo, ecco che l’uomo ha ricordato la primogenita nel corso di un incontro con gli studenti dell’Università Campus bio-medico di Roma come riportato dal Corriere della sera. Al Bano Carrisi ha dichiarato: “In quel periodo la mia fede ha vacillato. L’ho persa per quelle maledette sostanze. Una ragazza di 24 anni che fino a 18 non fumava nemmeno. Forse ero stato disattento. La droga, è sempre lei protagonista del male. Sanno tutti quanto fa male e tutti la vanno a cercare.”

Al Bano Carrisi e la rivelazione su Romina Power

Al Bano Carrisi ha rivelato che con la scomparsa di Ylenia ha perso la luce della ragione anche se col tempo ha ritrovato il rapporto con la fede. L’uomo ha quindi parlato dell’ex moglie Romina Power, con la quale i rapporti non sono proprio distesi. Il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato: “Facevamo tutto insieme, la musica, la casa. Abbiamo messo su famiglia. A un certo punto s’è stancata e se n’è andata. Eppure ho sempre fatto il mio dovere”