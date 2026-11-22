Helena Prestes, rivelazione sulla storia con Javier Martinez: le parole

Helena Prestes ha fornito un piccolo dettaglio in merito al suo rapporto con Javier Martinez nato al Grande fratello

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati nel 2024 quando hanno preso parte al Grande fratello, a quel tempo ancora condotto da Alfonso Signorini, oggi fuori dalla televisione in seguito allo scandalo che l'ha coinvolto. La modella brasiliana di San Paolo e l'ex pallavolista argentino stanno insieme da quasi 2 anni e da qualche mese sono andati a vivere a Lecco, in un attico di lusso che ha comprato lei. In queste ore, Helena Prestes è tornata a far parlare di sé per una diretta social che è stata seguita da molti utenti. In questo frangente, l'ex gieffina ha parlato della sua storia d'amore con Javier Martinez, facendo una piccola rivelazione. La donna ha dichiarato le seguenti parole: "Stiamo evolvendo insieme".

La storia tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele

La storia d'amore tra Helena Prestes ed il suo compagno procede a gonfie vele a due anni dal loro ingresso all'interno del Grande fratello. I due appaiono sempre più innamorati e complici anche in occasioni lavorative. Nei giorni scorsi, gli Helevier hanno raggiunto Milano per prendere parte ad un evento dove erano presenti altri ex gieffini tra cui Michael Castorino e Lorenzo Spolverato.