Notizie Mattinata
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Mattinata — Mattinata, il sindaco Bisceglia al tavolo con AQP
17 novembre 2026 14:27
“Il Mattinatale 2026: invito dell’amministrazione comunale”
14 novembre 2026 07:00
Presenze turistiche a Mattinata, il Comune: “Errore nella comunicazione dati”
11 novembre 2026 07:23
Mattinata-Vieste, Piemontese: "La galleria Palombari riaprirà al traffico durante le festività natalizie"
10 novembre 2026 18:23
A Mattinata nasce “FèXtra 365”, la Festa dell’Extravergine diventa un tavolo permanente per lo sviluppo territoriale
10 novembre 2026 12:44
Torna il Mattinatale, il Natale di Mattinata
10 novembre 2026 06:55
Mattinata, la Festa Patronale diventa Patrimonio Immateriale Culturale della Regione Puglia
02 novembre 2026 07:42
Il prestigioso Quartetto di Milano domani a Mattinata
30 ottobre 2026 07:00
Mattinata, ripristinata la conformità microbiologica dell’acqua
29 ottobre 2026 16:30
Acqua erogata a Mattinata, nuova ordinanza del Sindaco!
24 ottobre 2026 12:17
Mattinata, non conformità microbiologica: Sindaco emette ordinanza sindacale di non potabilità dell'acqua
24 ottobre 2026 07:01
Nel ritmo delle tradizioni: a Mattinata Lucia Scarabino porta alla scoperta della pizzica e delle danze rituali del Sud
21 ottobre 2026 14:19
FèXtra dedica la Notte verde agli olivicoltori e autotrasportatori: “La loro battaglia è anche la nostra”
17 ottobre 2026 08:21
Proteste, la Puglia in ginocchio nel silenzio dei grandi media
16 ottobre 2026 22:34
A Mattinata la gara podistica "Terra dell'Ulivo"
16 ottobre 2026 09:44
Il Comune di Mattinata aderisce alla rottamazione delle cartelle
15 ottobre 2026 06:55
Danza sportiva, Anna Lauriola e Michele Prioletti sul podio internazionale
13 ottobre 2026 13:54
FèXtra Mattinata, “L’oleoturismo e i migliori oli del Gargano e della Puglia”
13 ottobre 2026 06:49
Mattinata, Arena: "Non si può preferire lo spettacolo alla realtà con il -22,2% di presenze in meno"
12 ottobre 2026 14:41
FèXtra, Mattinata e Napoli firmano il partenariato tra olio EVO e pizza napoletana e Bosso incanta ai Faraglioni
12 ottobre 2026 10:49
FèXtra Mattinata e gli appuntamenti con il Touring Club
09 ottobre 2026 06:59
FèXtra, al via il primo weekend: Mattinata celebra l’extravergine tra jazz, pizza e passeggiate nel Gargano
08 ottobre 2026 11:25
FèXtra a Mattinata: il programma
07 ottobre 2026 06:59
FèXtra 2026, Mattinata celebra l’extravergine: dal 9 al 18 ottobre dieci giorni di gusto, cultura e natura
02 ottobre 2026 14:12
Torna la Festa dei Nonni a Mattinata
01 ottobre 2026 06:58
Domenica 4 ottobre la Camminata in Rosa a Mattinata
28 settembre 2026 06:56
Mattinata, nuovo progetto musicale per Michele Ciuffreda. La telefonata di Renzo Arbore
23 settembre 2026 08:01
Oltre la parola: la musica unisce Mattinata in una serata di riflessione e armonia
23 settembre 2026 07:48
Mattinata, cambio orario delle isole ecologiche intelligenti
22 settembre 2026 06:58
FèXtra apre ai Faraglioni con Fabrizio Bosso e nasce la rete con Napoli
16 settembre 2026 11:05
L'annuncio del sindaco di Mattinata: "Avremo una nuova Villa Comunale"
15 settembre 2026 13:47
Mattinata, il programma della Festa Patronale
14 settembre 2026 14:01
Conferenza sul potere della musica a Mattinata
12 settembre 2026 06:37
La terra torna a tremare sul Gargano: terremoto di magnitudo 2.6
11 settembre 2026 17:47
Graduato dell’Esercito mette in salvo due anziani durante un incendio a Mattinata
10 settembre 2026 17:41
“FèXtra 6 comunità”: dal 9 al 18 ottobre a Mattinata la sesta edizione della festa dell'extravergine d'oliva
10 settembre 2026 09:33
Domani Michele Emiliano a Mattinata
10 settembre 2026 06:58
Il programma della Festa Patronale di Mattinata 2026
09 settembre 2026 14:53
A Mattinata, l’11 settembre l’ultimo appuntamento estivo con Michele Emiliano
07 settembre 2026 11:31
Mattinata, salvati tre turisti francesi bloccati su un costone roccioso
05 settembre 2026 14:03
Discarica a cielo aperto sulla SS89 per Mattinata: fino a quando?
02 settembre 2026 07:00
Domani la Festa dei Popoli a Mattinata
02 settembre 2026 07:00
Torna la Festa dei Popoli a Mattinata
28 agosto 2026 19:18
A Mattinata la serata finale del Campus Estivo "Armonia in Movimento"
21 agosto 2026 06:53
Operazione delle Forze dell'Ordine a Mattinatella in un campeggio
12 agosto 2026 14:58
Mattinata, finanziamento del progetto per la valorizzazione e il miglioramento dell’accessibilità della spiaggia libera di Agnuli
12 agosto 2026 06:49
Mattinata conferirà la Cittadinanza Onoraria al dott. Michele di Bari
01 agosto 2026 08:07
Domani Mattinata ricorda Matteo Piemontese
01 agosto 2026 06:57
La BCC San Giovanni Rotondo inaugura a Mattinata la sua dodicesima filiale
31 luglio 2026 09:35
SS89 Mattinata-Vieste, definito l’accordo tra Regione, ANAS e Demanio statale per la messa in sicurezza del costone e la riapertura della strada
29 luglio 2026 14:07
Trionfo di emozioni a Mattinata per Lucia Tancredi: la storia di Ersilia illumina la notte del Gargano
29 luglio 2026 07:34
Mattinata ricorda Matteo Piemontese: domenica 2 agosto l'inaugurazione dei cartelli per la sicurezza dei ciclisti
28 luglio 2026 14:56
A Mattinata ‘esplode’ “Cromà”: tre giorni di colori, giochi e musica
21 luglio 2026 08:13
Denzel Washington sul Gargano, per la nuova serie Netflix “Dolce” girata tra Monte Sant’Angelo e Mattinata
19 luglio 2026 23:06
Mattinata, il decoro non è un optional!
18 luglio 2026 15:43
Mattinata, la grande onda si rigenera
18 luglio 2026 06:55
Mattinata, Cimitero chiuso per lavori di manutenzione
13 luglio 2026 14:30
Mattinata, chiusa la decima edizione di Conversazioni dal mare
12 luglio 2026 10:53
Conversazioni dal Mare, a Mattinata la cultura come memoria e ascolto
11 luglio 2026 18:04
Ultima serata di Conversazioni dal Mare a Mattinata
11 luglio 2026 06:58
Conversazioni sbarca a Mattinata: Walter Veltroni, Pietro Grasso, Concita De Gregorio e Erica Mou aprono la due giorni nel cuore del Gargano
09 luglio 2026 09:31
Conversazioni dal mare approda a Mattinata
07 luglio 2026 09:25
Conversazioni dal Mare approda a Mattinata
05 luglio 2026 10:52
Mattinata, ripristinata l'assistenza pediatrica
03 luglio 2026 07:00
Conversazioni dal mare approda a Mattinata: il profumo delle storie invade il cuore del Gargano
02 luglio 2026 11:34
Mattinata, pulizia straordinaria con idropulitrici delle vie del centro
30 giugno 2026 09:16
Mattinata, nuovi orari di apertura del cimitero
28 giugno 2026 06:54
Parcheggi a pagamento: a Mattinata tariffe agevolate per i residenti in Zona Agnuli
26 giugno 2026 12:32
Mattinata, il Comune invita alla collaborazione per la Notte Bianca
26 giugno 2026 06:56
Mattinata presenta “Mattinata èXtraordinaria 2026”: cultura, spettacolo, territorio e partecipazione per un’estate da vivere
25 giugno 2026 16:27
Mattinata, come accedere alla spiaggia libera di Baia dei Mergoli
24 giugno 2026 07:00
Mattinata: il programma di eventi estivo
21 giugno 2026 07:00
Grani futuri: eventi a San Marco in Lamis e Mattinata
16 giugno 2026 06:55
Sanità, De Leonardis (FdI): “Mentre Decaro aumenta le tasse ai pugliesi a Mattinata manca il pediatra di base. Più di 400 minori senza assistenza sanitaria”
11 giugno 2026 12:20
The Cage Events fa tappa a Mattinata
11 giugno 2026 06:58
Mattinata, ecco il nuovo Consiglio e la Giunta
05 giugno 2026 20:23
Il "santone" che cura le donne con il sesso arriva sul Gargano, compra una struttura a Mattinata che farà diventare la sua "Città della Nuova Luce"
05 giugno 2026 11:34
Mattinata, insediamento del nuovo Consiglio Comunale
04 giugno 2026 07:01
Bottega degli Apocrifi, rete e collaborazioni per il teatro sul territorio
02 giugno 2026 17:53
Mattinata, l'allarme delle famiglie: «Da domani senza pediatra di base, la salute dei bambini è a rischio»
31 maggio 2026 23:15
Conversazioni dal Mare tra attualità e spazi di bellezza tra musica e parole: il programma della decima edizione
27 maggio 2026 11:43
Bisceglia rieletto sindaco di Mattinata: "Dobbiamo essere fieri"
27 maggio 2026 06:37
Mattinata, eletto il sindaco Bisceglia e tutti i candidati dell’unica lista
25 maggio 2026 20:00
Mattinata, affluenza oltre il 40%: Bisceglia sarà ancora sindaco
25 maggio 2026 07:43
Elezioni Mattinata, il 40% è facilmente raggiungibile: il dato delle ore 19
24 maggio 2026 20:22
Le sculture indigene della Daunia della collezione "Sansone" di Mattinata
23 maggio 2026 06:51
Notte europea dei musei anche a Manfredonia
22 maggio 2026 16:42
Mattinata, FDI: depositata interrogazione parlamentare al Ministero dell'Interno sull'esclusione della lista "Obiettivo Mattinata"
22 maggio 2026 15:26
Mattinata, polemiche su una frase pronunciata dal sindaco uscente
22 maggio 2026 12:24
Elezioni, lo strano caso Mattinata. Cosa serve a Bisceglia per essere rieletto
21 maggio 2026 06:59
Pietro Grasso a Mattinata per Conversazioni dal Mare
20 maggio 2026 06:58
Destino: “Mattinata, 8 milioni di soldi pubblici, ma le attività turistiche e residenti dovranno pagarsi la fogna da soli”
16 maggio 2026 12:07
Mattinata, “Un puffo nel mare…poco cristallino”
15 maggio 2026 21:12
Entra in funzione la rete di fognatura nera nella piana di Mattinata
15 maggio 2026 12:25
Mattinata, Pasquale Arena: «Senza opposizione il consiglio comunale perde la sua funzione democratica»
14 maggio 2026 18:49
Una parte di Mattinata si stringe con il candidato sindaco escluso Pasquale Arena: "Elementi non chiari anche dall'altra lista"
13 maggio 2026 12:42
Walter Veltroni sarà ospite di Mattinata per Conversazioni dal Mare
11 maggio 2026 07:41
Mattinata, Bisceglia corre da solo: sarà sindaco se...
06 maggio 2026 07:00
Mattinata, Bisceglia: "Comune sentimento di smarrimento"
05 maggio 2026 09:31
Lista esclusa a Mattinata, Giuseppe Basta: "Mi preoccupa il silenzio assordante delle istituzioni"
05 maggio 2026 07:00
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