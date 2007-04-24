Notizie Lavoro Foggia
Ultime notizie sul mondo del lavoro. Offriamo una panoramica completa e aggiornata sugli eventi e le notizie più importanti del mondo del lavoro.Annunci e offerte per lavorare in puglia e nel Gargano. La nostra redazione seleziona le notizie più rilevanti e le presenta in modo chiaro e preciso, offrendo una visione completa e obiettiva.
Lavoro, intesa storica tra imprese e sindacati. Metauro: "Regole condivise per una concorrenza più equa"
12 novembre 2026 12:00
ARIF, pubblicato il bando per assunzioni di operai a tempo indeterminato
10 novembre 2026 06:54
McDonald's cerca personale per l'apertura a Manfredonia
07 novembre 2026 07:01
Fiera di Foggia, Padiglione 25: a rischio 4 lavoratori della vigilanza
06 novembre 2026 11:20
Cercasi personale McDonald's - Addetto/a ristorazione per la nuova apertura di Manfredonia CC Gargano
03 novembre 2026 12:15
Manfredonia, Annuncio di Lavoro: Impiegata/o logistica/ amministrazione a supporto dell' ufficio estero
30 ottobre 2026 10:02
Edison apre il nuovo training center per la formazione delle competenze nelle energie rinnovabili a Foggia
29 ottobre 2026 23:04
Ase, fissate le prove delle selezioni per addetti allo spazzamento, alla raccolta rifiuti e alla conduzione
29 ottobre 2026 12:41
Action apre a Manfredonia ed è alla ricerca di personale, ecco come candidarsi
27 ottobre 2026 17:03
Definite le date per l'espletamento della prova pratica del Concorso Unico Regionale per Operatore socio-sanitario - OSS
27 ottobre 2026 16:25
Sanità Foggia, dalla protesta ai fatti: PF Cgil e Cisl Fp sfidano la burocrazia dell'Asl
27 ottobre 2026 16:22
Si Può Fare, Manfredonia al centro delle politiche giovanili
21 ottobre 2026 19:32
Casa Sollievo della Sofferenza: assunzione infermieri
21 ottobre 2026 08:59
Proteste a Manfredonia, i pescatori raccontati da Il Post
20 ottobre 2026 18:38
ASL Foggia: stabilizzazione del personale
17 ottobre 2026 13:00
Proteste, la Puglia in ginocchio nel silenzio dei grandi media
16 ottobre 2026 22:34
Gatta: "Morti sul lavoro, gratuito patrocinio"
15 ottobre 2026 06:56
Jonathan Kashanian ha laciato un lavoro ambitissimo, le rivelazioni al GF Vip: "Era un uomo molto potente"
14 ottobre 2026 09:38
Infermieri svenduti al Policlinico di Foggia. 2/3 Infermieri esclusi: "Invisibili quando devono pagarci e indispensabili quando dobbiamo spaccarci la schiena"
13 ottobre 2026 06:56
"Dimensionamento scolastico in Capitanata: priorità al servizio per il territorio"
09 ottobre 2026 12:17
Casa Sollievo della Sofferenza, NurSind proclama lo stato di agitazione
08 ottobre 2026 14:09
Job Missione Lavoro, team di Foggia firma il sito della nuova trasmissione di Rai 2
07 ottobre 2026 09:27
Lavoro, Coldiretti Puglia: servono manodopera e professionalità per raccolte, semine e nuove sfide
25 settembre 2026 09:36
Soppressione postazioni 118, la preoccupazione di FP Cgil e Cisl Fp
24 settembre 2026 14:03
Asl Foggia, l'ira dei sindacati: "Basta emergenza perenne!"
21 settembre 2026 09:34
Sanitaservice, il 30 Settembre scade il tempo: la Regione Puglia agisca subito
18 settembre 2026 13:31
SanitaService Asl Foggia: rischio stop al 30 settembre per 108 lavoratori
18 settembre 2026 12:39
Assemblea Cgil con lavoratori e lavoratrici dell’aeroporto “Gino Lisa”
17 settembre 2026 16:24
Condizione braccianti stranieri in Capitanata: denuncia Flai Foggia e Puglia
16 settembre 2026 16:43
Ase avvia la selezione per l'assunzione di 20 operatori ecologici in somministrazione temporanea
15 settembre 2026 14:00
“WorkUP”: edilizia e servizi turistici in testa alla richiesta di personale
11 settembre 2026 10:45
A Foggia corso di somministrazione alimenti e bevande
11 settembre 2026 08:22
Sanità, A Foggia personale al limite, non si può fare cassa sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini"
09 settembre 2026 11:24
Punti cardinali for work, domani a ConfCommercio Foggia l'"Orientation Lab" dedicato a disoccupati e inoccupati
08 settembre 2026 13:56
Massimo Russo torna al vertice di Sanitaservice Foggia: oggi la firma del contratto presso la Direzione Generale
07 settembre 2026 17:03
Sanitaservice ASL Foggia: la FP CGIL sollecita il Presidente Decaro e ASL. "Basta stallo, il vuoto di governance ricade su lavoratori e servizi. Subito l’Amministratore Unico"
02 settembre 2026 11:47
Vigili del Fuoco Foggia: relazioni sindacali al minimo storico, personale allo stremo e infortuni in aumento
01 settembre 2026 17:36
UIL FP Foggia: "Giù le mani da Sanitaservice"
01 settembre 2026 09:57
Pesca ed acquacoltura: due nuovi bandi regionali
17 agosto 2026 13:52
Puglia, incentivo per assunzioni per persone con disabilità
14 agosto 2026 06:40
Nuova opportunità di lavoro per gli appassionati di sport: Centra Bike assume a Manfredonia
11 agosto 2026 16:50
Bracciante morto nel Foggiano, Flai Cgil: “Non chiamateli incidenti stradali, serve un sistema di trasporto pubblico sicuro ed efficace per i lavoratori agricoli”
10 agosto 2026 11:39
Azienda di Manfredonia cerca Social Media Specialist, area Business ed Eventi
22 luglio 2026 08:00
Policlinico Foggia, FP Cgil: "Un mese dal nuovo insediamento, ma è silenzio assoluto"
21 luglio 2026 11:40
Lavoro stagionale estate 2026, chi assume ancora in Puglia: aziende, ruoli e stipendi
19 luglio 2026 15:56
Lavoro a Bari, il 21 luglio torna il Summer Open Day di Gi Group
18 luglio 2026 16:25
Lavoratrice Eurospin che ha vinto ricorso contro azienda, precisazione della Filcams
17 luglio 2026 14:57
Lavoratrice Eurospin di Foggia vince causa: "Obbligata alle pulizie nonostante non fosse previsto dal contratto"
16 luglio 2026 10:18
Traduzione medico-scientifica: il percorso dell'Università SSML "Marco Polo" tra conoscenza linguistica e sapere medico
14 luglio 2026 10:56
DPCM luglio 2026, sbloccate 3.742 assunzioni nella PA: enti e concorsi in arrivo
13 luglio 2026 19:42
Supporto Formazione e Lavoro, pagamenti dal 15 e 28 luglio 2026: chi riceve i 500 euro
13 luglio 2026 19:11
Gelsomino Building amplia il proprio organico: al via la selezione di nuove figure tecniche
13 luglio 2026 18:33
Lavoro stagionale 2026, Obiettivo Tropici assume anche in Puglia: 1.500 posizioni con vitto e alloggio
13 luglio 2026 11:44
Concorso ASL Puglia luglio 2026: nuovi posti di dirigente psicologo
10 luglio 2026 17:26
Ase Manfredonia: assunzione di 30 operatori ecologici per il periodo estivo
10 luglio 2026 16:33
Regione Puglia: selezioni per operatori e autisti con licenza media, domande entro il 31 luglio
10 luglio 2026 12:28
Assunzioni Poste Italiane 2026: 7.500 nuovi ingressi tra logistica, finanza e digitale
09 luglio 2026 19:23
Recruiting day Lidl luglio 2026: nuove assunzioni nei discount, anche senza esperienza
09 luglio 2026 19:13
Concorso INPS 2026: bando per 1.695 funzionari PECS, come partecipare e requisiti richiesti
08 luglio 2026 12:12
Recruiting Day a Brindisi: opportunità di lavoro nell’aerospazio e nell’industria per giovani e inoccupati
07 luglio 2026 19:27
Concorsi pubblici Puglia luglio 2026: le scadenze da non perdere
06 luglio 2026 17:29
Lavoro stagionale luglio 2026: selezioni aperte per animatori nei villaggi turistici
05 luglio 2026 17:24
Recruiting day Aviapartner Fiumicino luglio 2026: 50 operatori aeroportuali
05 luglio 2026 17:00
Eurospin cerca un/a vice assistente di filiale per il punto vendita di Foggia
03 luglio 2026 15:09
Ase Spa pubblica due avvisi di selezione per la formazione di graduatorie di idonei
03 luglio 2026 11:13
Giovani, lavoro e tornanza: ha senso restare (o tornare) al Sud? Dibattito stasera
01 luglio 2026 13:20
Emergenza caldo, FP Cgil Foggia diffida le aziende e propone un'alleanza ai sindaci
18 giugno 2026 17:26
Mediazione linguistica Foggia - Laurea Triennale L-12. La lingua coreana arriva a Foggia, una lingua che guarda al futuro
12 giugno 2026 10:13
Caporalato, Flai Cgil Puglia: “Chiediamo alle prefetture di intervenire presso l’INPS affinché vengano convocate le sezioni territoriali”
10 giugno 2026 14:35
San Giovanni Rotondo, i sindacati contro il Dg di Casa Sollievo: "Respingiamo gli insulti"
06 giugno 2026 14:24
Ufficiale, De Cecco compra la Rosso Gargano, l'acquisizione avrà influssi su tutta la Capitanata
05 giugno 2026 16:02
Ase Manfredonia: "Annuncio di Lavoro – (Addetti allo spazzamento ed alla raccolta rifiuti)"
02 giugno 2026 07:00
Stop al lavoro nelle ore più calde. Flai Cgil Puglia: "Serve sistema stabile di tutele"
31 maggio 2026 06:59
Concorso autisti di ambulanza bloccato a cinque giorni dalla prova orale. USB: «Decisione incomprensibile su un presidio già allo stremo»
29 maggio 2026 07:30
Al via la stagione del pomodoro: Princes assume 1.200 risorse per lo stabilimento di Foggia, come candidarsi
28 maggio 2026 14:49
ASE S.p.A., aperte le candidature per Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti
28 maggio 2026 09:13
Domani il concorso dei precari della giustizia: "Non bastano procedure parziali"
27 maggio 2026 13:41
Coopla Green Manfredonia: grazie alla famiglia Diomede di Rutigliano, il futuro è nelle mani dei lavoratori
26 maggio 2026 07:49
Manfredonia, gli operai salvano la fabbrica: inaugurata oggi la Coopla Green
25 maggio 2026 16:25
Nota di FP CGIL, FP CISL, FIALS e Nursing Up - Cosa è rimasto dell'ospedale di San Pio?
22 maggio 2026 12:45
Altra vittima sul lavoro: Raffaele Sacchitelli muore a 34 anni
20 maggio 2026 18:31
Scuola, scatta la manovra sui tagli ATA: la Puglia perde 214 posti. La denuncia della FLC CGIL: «Scuola trattata come un bancomat»
19 maggio 2026 21:11
Lavoro, azienda agroalimentare di Manfredonia, cerca personale per ufficio Controllo Qualità
18 maggio 2026 13:10
Casa Sollievo della Sofferenza cerca medici
16 maggio 2026 07:01
Casa Sollievo, FP CGIL: “Il DG è deluso”? I lavoratori di più. Diritti e stipendi non sono opinioni, sono obblighi. Il diritto non si negozia con i video, si rispetta nei fatti"
15 maggio 2026 11:21
USB Foggia: "Giù le mani da SanitaService"
14 maggio 2026 13:57
Da Casa Sollievo: "Delusi dalla Regione Puglia e dal sindacato. Gli stipendi dei dipendenti sono adeguati e rimarranno adeguati"
13 maggio 2026 14:33
ASL Foggia, rivolta al 118 sul nuovo protocollo farmaci: "Sovraccarico di responsabilità e rischio demansionamento per gli infermieri"
08 maggio 2026 07:45
Casa Sollievo della Sofferenza, Gumirato: “Nessun licenziamento e confronto aperto con Regione e Vaticano”
08 maggio 2026 06:55
Confcommercio: vicinanza ai lavoratori della Casa Sollievo della Sofferenza
04 maggio 2026 14:00
Casa Sollievo, il Cardinale Parolin domani incontra i sindacati
04 maggio 2026 07:02
Quando il Primo di Maggio, era un sogno di buoni propositi per una vita migliore
01 maggio 2026 06:57
Decreto Lavoro, Confcommercio Foggia: “Rappresentanza e contrattazione pilastri per lo sviluppo del territorio”
30 aprile 2026 06:31
Lello Castriotta entra nella segreteria della FNP Cisl Foggia
29 aprile 2026 17:06
Al centro commerciale Gargano apre PEPCO l'abbigliamento a prezzi low cost, come candidarsi
29 aprile 2026 13:52
"Casa Sollievo è di tutti, non si tocca": il 4 maggio scende in Piazza la dignità del lavoro e della cura"
28 aprile 2026 12:43
A Foggia, metà delle nuove attività aperte sono straniere, il dato che fa pensare
27 aprile 2026 14:14
Essere istruttore in una scuola sottufficiali dell’Aeronautica Militare
26 aprile 2026 06:58
USB Foggia: “Rischio blocco dei servizi in ASL Foggia per i mancati rinnovi dei contratti a tempo determinato. Chiediamo incontro urgente con la Direzione”
24 aprile 2026 07:58
Luigi Giorgione è il neo segretario generale della Uil Funzione Pubblica di Foggia
24 aprile 2026 06:41
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