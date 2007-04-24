Notizie Politica Foggia
La sezione “Politica" dove affrontiamo le questioni politiche più rilevanti e attuali. Qui troverete analisi approfondite, aggiornamenti in tempo reale e dibattiti coinvolgenti su temi politici a livello locale, nazionale e internazionale. Siamo impegnati a fornire una prospettiva obiettiva e informativa sulla politica contemporanea.
Cosa troverete in questa sezione:
La politica come pilastro della società
La politica è uno dei pilastri fondamentali della società e influisce direttamente sulla vita di tutti noi. In questa sezione, ci impegniamo a fornire una copertura equa e accurata degli eventi politici che plasmano il nostro mondo. La nostra missione è quella di aiutarvi a comprendere le decisioni politiche, le politiche pubbliche e il loro impatto sulle nostre vite.
2. Approfondimenti e Analisi
Oltre alle notizie di attualità, troverete analisi approfondite su temi politici chiave. Dalla geopolitica alle elezioni, dalle politiche economiche ai cambiamenti sociali, esamineremo come le decisioni politiche si traducono in cambiamenti nella società. I nostri esperti forniranno un’analisi critica e informata per aiutarvi a vedere il quadro completo.
3. Restate Aggiornati:
Per rimanere costantemente informati sulla politica e le sue evoluzioni, continuate a seguire la nostra sezione “Politica”. Siamo qui per tenervi informati e per stimolare discussioni significative sulla politica contemporanea.
Mattinata — Mattinata, il sindaco Bisceglia al tavolo con AQP
17 novembre 2026 14:27
“La classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi riflette il fallimento politico e gestionale della città di Foggia e di gran parte della Puglia"
16 novembre 2026 06:50
Manfredonia, errore Tari. AgiAMO su accertamento della responsabilità e la C&C Srl
14 novembre 2026 16:05
Manfredonia, comunicato della Coalizione La Marca: "Sulla Tari la politica si assume le sue responsabilità"
14 novembre 2026 15:48
Manfredonia, Movimento 5 Stelle: “Bene la rettifica delle tariffe Tari”
14 novembre 2026 13:12
Differenze Tari a Manfredonia, Città Protagonista: "Smontata la narrazione autoassolutoria dell'Amministrazione Comunale"
14 novembre 2026 09:50
In 15 città della Capitanata la protesta SPI Cgil: “Il Governo affama i pensionati”
14 novembre 2026 07:59
Vincenzo Di Staso: “A Manfredonia c’era una volta il Consiglio Comunale”
14 novembre 2026 07:07
Decaro su riunione unità di crisi su case di comunità e fase due delle liste d’attesa
13 novembre 2026 17:47
Manfredonia, Giuseppe Marasco nuovo coordinatore di Italia Domani - Marco Rizzo
13 novembre 2026 09:50
Manfredonia, Schiavone: "Cinque nuove opere nel piano triennale 2026-2028"
13 novembre 2026 07:37
Manfredonia, La Marca: "Tari, approvato provvedimento delicato e importante"
12 novembre 2026 22:20
Manfredonia. Caregiver familiari, pubblicata la graduatoria per il contributo una tantum da 500 euro
12 novembre 2026 10:45
Manfredonia, Schiavone replica a Galli sul campetto di Via Orto Sdanga
12 novembre 2026 07:14
Bonus Trasporti, oltre 22 mila studenti ammessi. Piemontese incontra i giovani del Consiglio regionale: “Il biglietto unico è un obiettivo della Puglia”
11 novembre 2026 17:24
Regione parte civile in procedimenti penali per reati di tipo mafioso
11 novembre 2026 16:41
Manfredonia, Galli: "Tra le tenebre del campetto di Via Orto Sdanga"
11 novembre 2026 14:04
Manfredonia, Tari: “Finalmente convocato il Consiglio Comunale”
11 novembre 2026 08:20
Manfredonia, consiglio comunale per il 12 novembre
11 novembre 2026 07:00
Sanità, De Leonardis (FdI): “Solita disparità territoriale: Decaro sblocca il concorso per autisti di ambulanze a Bari ma non a Foggia”
09 novembre 2026 18:20
Manfredonia, 80mila euro per le famiglie numerose
09 novembre 2026 17:29
Foggia, oltre 6 milioni di euro per ricostruire il Polo di Scienze Motorie. Piemontese: “Un investimento nella sicurezza, nella formazione e nella salute”
09 novembre 2026 14:56
Starace: "I nostri territori al centro della Puglia"
07 novembre 2026 22:40
POLITICA — Starace: "I nostri territori al centro della Puglia"
07 novembre 2026 22:36
Manfredonia, Basta: “Politica locale allo sbando, l’opposizione fa il regalo alla maggioranza”
07 novembre 2026 10:22
Manfredonia, è scontro politico tra presenze ed assenze in Consiglio Comunale. Galli: "La maggioranza si regge sul nulla"
07 novembre 2026 07:57
Manfredonia conferisce la cittadinanza onoraria a Florian Lettl e Franco Troiano
07 novembre 2026 07:00
Delle Rose: “Dagli slogan ai fatti concreti, rotta chiara per il rilancio di Manfredonia”
06 novembre 2026 20:52
Manfredonia, dalle 15 diretta streaming del Consiglio Comunale
06 novembre 2026 06:52
Gargano, Piemontese incontra Anas: “Riaprire la galleria Palombari durante le festività natalizie”
05 novembre 2026 17:02
Manfredonia, "Il conguaglio Tari si è perso per strada?"
05 novembre 2026 12:37
Manfredonia, Tasso: interrogazione su calo turistico. Sindaco e Assessore chiamano in causa i dirigenti
05 novembre 2026 11:33
Gruppo Territoriale M5S di Manfredonia: Piano strategico della cultura e del turismo: il sindaco chiarisca le criticità e indichi come intende affrontarle
04 novembre 2026 17:10
La Marca: "Viva l'Italia unita, viva le Forze Armate"
04 novembre 2026 15:15
Manfredonia, Delle Rose: "Sul Corpo di Polizia Locale parliamo coi fatti"
04 novembre 2026 13:42
Manfredonia, nuovo Consiglio Comunale il 6 novembre
04 novembre 2026 09:39
Manfredonia, Valente: "Grotta di Cravutt, un nuovo patrimonio archeologico da studiare e tutelare"
04 novembre 2026 09:29
Manfredonia, Galli: "Il sindaco si scaglia contro la dirigenza, ecco la sua debolezza"
03 novembre 2026 17:57
Sopralluogo del Presidente della Regione Puglia al Policlinico di Foggia per l'attivazione delle nuove 6 sale operatorie
03 novembre 2026 17:02
Incontri a San Severo e San Marco in Lamis — Fine vita: Cera organizza due incontri-dibattito
03 novembre 2026 10:58
Manovra 2027, Macrì: «La Costituzione non è un menù alla carta»
02 novembre 2026 18:25
Manfredonia, conti del Comune e partecipate. Tasso e Ritucci: "Le ragioni del nostro no"
02 novembre 2026 15:06
Manfredonia, domani nuovo Consiglio Comunale
02 novembre 2026 06:58
Pd: “Manfredonia contro l’Autonomia Differenziata”
01 novembre 2026 06:58
Ase Manfredonia: "Risultati positivi, ma senza visione non c'è futuro"
31 ottobre 2026 18:32
Verdi Manfredonia: “Avv. Michela D’Onofrio nostro nome per l’Anna Rizzi”
31 ottobre 2026 12:51
Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato la deliberazione che prevede la partecipazione del Comune al nuovo assetto societario di Acquedotto Pugliese
31 ottobre 2026 10:15
Manfredonia, nuovo Consiglio di Amministrazione per l’Anna Rizzi
30 ottobre 2026 19:43
Verdi Manfredonia: "Dedicare una strada ad Almirante non è come dedicarla a Berlinguer"
30 ottobre 2026 18:49
Manfredonia, Mansueto sul playground sportivo nel Ca1: "Inizia una nuova storia"
29 ottobre 2026 18:02
Manfredonia, al via i lavori di Sport e Salute nel comparto CA1
29 ottobre 2026 17:53
Manfredonia aderisce ad “Economia in Azione”: più opportunità per i giovani e cultura d’impresa
29 ottobre 2026 16:58
Sanità, De Leonardis (FdI): “Il reparto di Geriatria di Foggia chiuso da 6 anni. Bisogna riaprilo e dotarlo dei posti letto previsti ormai da un anno”
29 ottobre 2026 11:49
Verdi di Manfredonia: dalla teoria alla gestione reale dell’Oasi Lago Salso
29 ottobre 2026 06:57
Abbonamento parcheggio residenti a Manfredonia: al via il rilascio
28 ottobre 2026 10:30
Carta "Dedicata a te", Valente: "Facciamo chiarezza"
28 ottobre 2026 10:08
Qualità dell'aria, una sola centralina non basta: «Foggia deve sapere cosa respira»
28 ottobre 2026 10:03
Foggia. Verde pubblico: «Prima di nuovi investimenti serve un piano comunale del verde e della biodiversità»
27 ottobre 2026 09:24
Ecosistema Urbano 2026, Foggia è 95ª su 106. Un voto che non ammette alibi
26 ottobre 2026 14:28
Manfredonia. Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 30 Ottobre 2026
26 ottobre 2026 12:00
"Per la crisi del comparto primario servono risposte immediate". Confagricoltura incontra i parlamentari
26 ottobre 2026 11:36
Parco Gargano, WWF: “Basta temporeggiare”
26 ottobre 2026 06:59
Puglia, nuovi gruppi M5S in Capitanata
24 ottobre 2026 12:25
Moscone al Quotidiano di Foggia: "Oggi voterei l'ex Partito Comunista Italiano"
23 ottobre 2026 17:45
Cis Capitanata: soddisfazione del responsabile unico Nicola Gatta per il progetto "Lampo" di Leonardo
23 ottobre 2026 14:08
Coste alte, via libera dalla Regione a tutti i progetti di Capitanata: i comuni coinvolti
23 ottobre 2026 12:39
Pesca, Paolicelli: “Solidarietà alle marinerie, la Regione al lavoro per sostenere le imprese”
22 ottobre 2026 18:28
Quitadamo: “Bilancio e risanamento a Manfredonia: il confronto sia trasparente e basato sui fatti”
22 ottobre 2026 17:27
Manfredonia, Città Protagonista: "Siamo minoranza, non stampella"
22 ottobre 2026 09:13
Manfredonia, Valente: "Restituiamo alla città una pagina della sua storia"
22 ottobre 2026 07:48
Consiglio Comunale, Ritucci all'attacco: “Sul bilancio servono competenze più forti”
21 ottobre 2026 09:36
Gatta (FdI): “Regione usi avanzi di bilancio per sostenere agricoltori e autotrasportatori”
21 ottobre 2026 09:13
Crisi del settore olivicolo, Gatta: "Accolta la mia richiesta"
21 ottobre 2026 06:57
Tavolo Mimit-Gdo, frantoi pugliesi e piccole imprese ringraziano il Ministero: "Svolta per l'olio di eccellenza"
20 ottobre 2026 19:23
Ritucci: "Chi governa davvero il bilancio a Manfredonia?"
20 ottobre 2026 18:56
Manfredonia, il Consiglio comunale ha approvato due passaggi molto importanti per il nuovo Piano Sociale di Zona 2026-2028
20 ottobre 2026 17:18
Manfredonia, il sindaco urla “Adesso basta” ad un consigliere di minoranza: “Gli antidemocratici di sinistra”
20 ottobre 2026 15:38
Giuseppe Basta: "Oasi Lago Salso: lo specchio dell’Amministrazione La Marca"
20 ottobre 2026 12:40
Concluso il tavolo Governo-autotrasportatori: "Sbloccato circa un miliardo di euro"
20 ottobre 2026 12:14
Richiesta di un Tribunale a Manfredonia, interrogazione Di Bari - Galli
20 ottobre 2026 11:05
Parco Nazionale del Gargano, il Commissario Straordinario Raffaele Di Mauro nomina Angelo Perna nuovo Direttore facente funzioni dell’Ente
20 ottobre 2026 06:49
Manfredonia, a De Luca la delega alla pianificazione del verde e alla forestazione
19 ottobre 2026 14:59
Caro carburanti, Alemanno di Forza Nuova in Capitanata
19 ottobre 2026 06:59
Soldi ai magistrati, Meloni non firma: "Sono previsti per legge, non sono regali"
19 ottobre 2026 06:57
Manfredonia, l'annuncio di La Marca: "Domani saremo a Macchia"
18 ottobre 2026 19:26
Valente: "Il dolore non è uno spettacolo"
18 ottobre 2026 19:14
Manfredonia, domani torna il Consiglio Comunale alle ore 15
18 ottobre 2026 07:00
Dal presidio di Poggio Imperiale Cera chiama Salvini: "Meno protagonisti più risultati"
17 ottobre 2026 15:25
Manfredonia, anche La Marca al sit-in al casello di Poggio Imperiale
17 ottobre 2026 13:50
Proteste, la Puglia in ginocchio nel silenzio dei grandi media
16 ottobre 2026 22:34
Proteste autotrasportatori, l’intervento di Meloni
16 ottobre 2026 21:00
A Zapponeta 3,865 milioni per proteggere 1.100 metri di litorale
16 ottobre 2026 18:59
"Sostegno concreto a pesca, agricoltura e autotrasporto"
16 ottobre 2026 16:30
La Marca: "Rompere l'omertà delle testate nazionali"
16 ottobre 2026 14:36
Carovita, Piemontese al presidio di protesta di Manfredonia: “Imprese e famiglie non riescono più a fare fronte le spese, il Governo nazionale deve affrontare come priorità questa grave crisi economica e sociale”
16 ottobre 2026 14:28
Ministro Lollobrigida: "Bloccare le strade per impedire ai prodotti di essere distribuiti è reato"
16 ottobre 2026 10:41
Manfredonia, il Consiglio Comunale torna dopo tre mesi. Città Protagonista: “In questo tempo decisioni prese altrove”
16 ottobre 2026 08:16
D'Arienzo: "Chiediamo al Governo nazionale, alla Regione Puglia e ai rappresentanti parlamentari del territorio risposte concrete e interventi urgenti"
16 ottobre 2026 06:54
Il “Colosseo sipontino” torna alla collettività: Masseria Garzia diventa patrimonio pubblico
15 ottobre 2026 20:31
Lunedì 19 ottobre torna il Consiglio Comunale a Manfredonia
15 ottobre 2026 18:42
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