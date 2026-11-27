Gemma Galgani e Giorgio Manetti ospiti di This is me: retroscena sull'incontro

Gemma Galgani ed il suo ex fidanzato Giorgio Manetti saranno ospiti della nuova edizione di This is me, in partenza a dicembre su Canale 5.

Gemma Galgani è tra le dame più chiacchierate di Uomini e donne. Durante la sua permanenza al trono over, la donna ha avuto una storia d'amore importante quella con Giorgio Manetti. I due si sono conosciuti a gennaio 2015 e si sono frequentati per circa otto mesi. Di recente, la dama è stata ospite di Belve dove ha ricordato con affetto la relazione col Gabbiano fiorentino. In quell'occasione, Gemma Galgani ha raccontato di essere sicura che l'ex cavaliere del trono over si sia pentito di aver interrotto la storia con lei. La donna ha concluso, ammettendo di aver vissuto una favola anche se lui non era molto romantico.



Giorgio Manetti e Gemma Galgani avrebbero litigato a This is me

Proprio Gemma Galgani e Giorgio Manetti torneranno ad essere gli assoluti protagonisti del piccolo schermo. I due si ritroveranno di un noto programma di Mediaset. La dama torinese e l'ex fidanzato saranno ospiti di una puntata della nuova edizione di This is me, il programma serale condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Lorenzo Pugnaloni ha dato qualche spoiler sull'incontro. Il noto esperto di gossip ha fatto sapere: "A differenza delle altre coppie con filmati e momenti romantici, loro hanno litigato". Puntata da non perdere quella che vedrà protagonisti i due ex.