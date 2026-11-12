Javier Martinez sorprende Helena Prestes: cosa ha fatto l’ex gieffino

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dello spettacolo italiano. La modella brasiliana e l’ex pallavolista argentino stanno insieme da quasi 2 anni dopo essersi conosciuti all’interno della casa del Grande fratello. I due sono soliti condividere momenti della loro vita sui social dove sono ancora molto seguiti. Nel corso delle ultime ore, Javier Martinez ha deciso di prendere la sua fidanzata per la gola. A rivelarlo è stata Helena Prestes che ha pubblicato una storia poi cancellata di uno piatto a base di carne preparato da Javier Martinez per lei. Nella storia si vede l’ex pallavolista della Terni volley academy servire dello spezzatino alla donna, dichiarando in questo modo: “è bollente da morire..”

Javier Martinez prende Helena Prestes per la gola

Javier Martinez si è improvvisato chef per la sua fidanzata. L’uomo ha sorpreso Helena Prestes con uno piatto a base di carne. Non è la prima volta che i due gieffini si cimentano ai fornelli con ottimi risultati. Nei giorni scorsi, l’influencer brasiliana aveva fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dove si era mostrata mentre preparava una torta al cioccolato. Una live che aveva visto la presenza anche della sorella della donna e di Javier Martinez, che le aveva fatto uno scherzo.

Helena Prestes e Javier Martinez – Foto: Instagram