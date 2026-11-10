Al Bano Carrisi ci ripensa ancora: sposerà Loredana Lecciso, l’annuncio

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Al Bano Carrisi è tra gli artisti più conosciuti in Italia. Il cantante di Cellino San Marco è stato ospite di recente di Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin. Nel corso della puntata andata in onda lo scorso 9 novembre, l’uomo ha replicato alle accuse delle figlie Romina Jr e Cristel e fatto delle interessanti dichiarazioni su Loredana Lecciso. L’artista pugliese ha raccontato che forse è arrivato il momento di sposare la sua compagna. Al Bano Carrisi ha dichiarato le seguenti parole: “Anche per il primo matrimonio mia madre non era d’accordo, ma ho vinto anche in quel momento là”. L’uomo ha poi aggiunto: “Questo altro matrimonio s’ha da fare, a differenza di ciò che scrisse Manzoni ne ‘I Promessi Sposi’, questo matrimonio s’ha da fare, ma vedremo quando”.

Al Bano Carrisi vuole sposare Loredana Lecciso

Nello studio di Verissimo, Al Bano Carrisi ha ammesso di aver intenzione di sposare Loredana Lecciso. Il Leone di Cellino San Marco sembra abbia nuovamente cambiato idea in merito al matrimonio con la compagna. In passato, l’uomo aveva smentito di volersi sposare, dichiarando in questo modo: “Sono venticinque anni che mi parlano di questa cosa, ma sia io che Loredana siamo d’accordo sulla linea che stiamo seguendo, ed è perfetta. è così importante il matrimonio? Noi ci amiamo così e stiamo bene”. A distanza di alcune settimane sembra che l’artista abbia preso una decisione…