San Severo, cocaina ed eroina anche in Ospedale: arresti
La Polizia di Stato ha condotto, nel periodo compreso tra il mese di novembre 2025 e il mese di marzo 2026, una complessa e articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.
Cronaca Manfredonia
Manfredonia, tentato furto in un cantiere: colpo sventato dai sistemi di sicurezza e dall’intervento della Vigilanza Casalino
MANFREDONIA - Tentativo di furto nella notte presso il cantiere di un edificio in costruzione, nei pressi dell’Eurospin di Manfredonia.La presenza di un intruso è stata rilevata dai sistemi di allarme...
26 ottobre 2026 11:17
Tentato furto nella notte in alcune attività del centro di Manfredonia
MANFREDONIA - Continuano le segnalazioni di tentati furti ad attività commerciali del centro. La scorsa notte un uomo non riconoscibile perchè incappucciato ha tentato di entrare all'interno di alcune...
23 ottobre 2026 14:36
Manfredonia, alta colonna di liquidi nella notte su viale Padre Pio
Uno strano episodio si sta verificando nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre a Manfredonia. Una copiosa fuoriuscita di liquidi...
18 ottobre 2026 02:07
Manfredonia, grave incidente in moto nei pressi della Basilica di Siponto, grave un motociclista
MANFREDONIA - Nel pomeriggio del 28 settembre, un grave incidente ha coinvolto un motociclista a Manfredonia, all'altezza della Basilica di Siponto. Le cause e le dinamiche del sinistro sono attualmen...
28 settembre 2026 17:37
Tensione al termine di Manfredonia-Ebolitana: lanci di pietre e qualche contuso
Tensione al termine di Manfredonia-Ebolitana: lanci di pietre e qualche contusoMANFREDONIA - Tensione al termine di Manfredonia-Ebolitana: al termine della gara, secondo alcune informazioni, ci sono s...
20 settembre 2026 18:21