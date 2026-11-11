Al Bano Carrisi sposa Loredana Lecciso: arriva il commento di lei a La vita in diretta

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Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso stanno insieme da oltre vent’anni. Il Leone di Cellino San Marco ha sorpreso il pubblico italiano lo scorso 9 novembre quando è stato ospite di Verissimo. In questa circostanza, il cantante pugliese ha annunciato di aver intenzione di convolare a nozze con la sua compagna. L’ex marito di Romina Power ha ammesso ai microfoni della trasmissione di Silvia Toffanin: “Anche per il primo matrimonio mia madre non era d’accordo, ma ho vinto anche in quel momento là. Questo altro matrimonio s’ha da fare, a differenza di ciò che scrisse Manzoni ne ‘I Promessi Sposi’, questo matrimonio s’ha da fare, ma vedremo quando”.

Il cantante ha annunciato che si sposerà anche se non sa ancora quando. Le parole di Al Bano Carrisi sono state commentate da Loredana Lecciso, la quale è stata ospite della puntata de La vita in diretta andata in onda l’11 novembre. La donna incalzata da Alberto Matano ha ammesso: “noi siamo già sposati. Sarebbe il coronamento di un percorso insieme durato 26 anni. Forse ci starebbe.. detto questo mi sento già sposata mentalmente con lui.. anche senza il matrimonio io lo considero mio marito.“