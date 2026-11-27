La vita in diretta oggi 27 novembre non va in onda su Rai 1: il motivo
La vita in diretta subisce un cambio di programmazione per la giornata di oggi venerdì 27 novembre.
La vita in diretta è tra i programmi più seguiti della televisione italiana. In ogni da lunedì al venerdì, il contenitore d'informazione guidato da Alberto Matano registra ottimi ascolti su Rai 1, riuscendo a contrastare la concorrenza di Canale 5 dove va in onda Dentro la notizia con Gianluigi Nuzzi. In queste ore, i piani alti di Viale Mazzini hanno annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda de La vita in diretta. Il programma d'informazione guidato da Alberto Matano non andrà in onda oggi venerdì 27 novembre per fare posto alla semifinale di Coppa Davis che l'Italia disputerà contro la Repubblica Ceca.
La vita in diretta si ferma il 27 novembre: c'è la semifinale di Coppa Davis
Terremoto in casa Rai. Molte trasmissioni rimarranno ferme oggi 27 novembre per fare posto alle partite di tennis valide per la semifinale di Coppa Davis con protagonista l'Italia allenata da Filippo Volandri, che quest'anno dovrà fare a meno di Sinner, appena operato per risolvere un problema ad un ginocchio. Per questo motivo, non andranno in onda La volta buona, Il Paradiso delle signore, La vita in diretta con Alberto Matano e L'eredità, il game show condotto da Marco Liorni nel preserale di Rai 1. La programmazione tornerà regolare a partire da lunedì 30 novembre.