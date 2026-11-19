Gf vip, Piera Meloni spiazza su Roncaccia: "Non sono innamorata"

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia hanno parlato del loro rapporto all'interno della casa del Gf vip.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sono tra i protagonisti di questa edizione del Gf Vip, che chiuderà i battenti il 30 novembre. I due ragazzi sono finiti al centro dell'attenzione in queste ultime ore quando hanno rilasciato alcune dichiarazioni spiazzanti in merito al loro rapporto nato all'interno della Casa. Tutto è iniziato quando gli Alepier come si fanno chiamare in rete hanno raggiunto il giardino dove sono stati sottoposti al fuoco di domande da parte di Giulia Provvedi, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. In questa circostanza, le tre finaliste del Gf Vip hanno domandato a Piera Meloni e Alessandro Roncaccia se fossero innamorati. La risposta dell'ex fidanzata di Gian Marco Ciaccia ha spiazzato tutti quando ha dichiarato: "Non siamo fidanzati e non lo saremo mai".

Gf Vip, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia non sono innamorati

All'interno della Casa del Gf Vip, grande attenzione è stata focalizzata sul rapporto tra gli Alepier. Piera Meloni ha ammesso non amare Alessandro Roncaccia né di essere fidanzata con lui. Anche l'ex protagonista di Italia Shore è apparso della stessa linea della ragazza, affermando di non essere innamorato e di non vedere futuro con lei. Parole che hanno scatenato la replica di Guendalina Tavassi, la quale ha tuonato: "Ma allora che ca*o abbiamo visto?". Nel frattempo, le dichiarazioni hanno fatto il giro della rete, tanto che molti hanno iniziato a dubitare della loro storia.