Notizie Sport Foggia
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Virtus Sammarco: chiacchiere di calcio con Bertozzi
17 novembre 2026 19:02
L'ex Manfredonia — Hernaiz in uscita dal Bisceglie?
17 novembre 2026 18:17
Prossimo turno — Fc Francavilla-Manfredonia: ufficializzato l’orario
17 novembre 2026 08:34
Vittoria a Manfredonia, il dg della Palmese: "Abbiamo dato l'anima in campo"
16 novembre 2026 16:46
Manfredonia, l'Angel alza il ritmo e sbanca Foggia: quinta vittoria stagionale
16 novembre 2026 14:51
Cobolli-Medvedev oggi alle ATP Finals 2026: orario, dove vedere il match in tv e streaming gratis
16 novembre 2026 10:14
ATP Finals 2026 oggi 16 novembre: orari delle partite, programma e dove vederle in tv e streaming
16 novembre 2026 09:36
Manfredonia Calcio U17: calcio champagne al Miramare
16 novembre 2026 06:56
Foggia Calcio, stasera l'incontro con Auteri: le sensazioni
16 novembre 2026 06:54
Manfredonia U15: colpo esterno a Cerignola
16 novembre 2026 06:48
Manfredonia, Ciaramella: "Fa male, dobbiamo avere la forza di rialzarci"
15 novembre 2026 18:13
Manfredonia, sconfitta shock al Miramare: la Palmese vince 4-1
15 novembre 2026 17:48
Serie D, in diretta la giornata numero 12 del girone H
15 novembre 2026 13:49
Belgio-Italia, dove vedere la sfida in tv e streaming: orario e tutte le informazioni
15 novembre 2026 08:41
Nitto ATP Finals 2026: dove vedere le partite in tv e streaming gratis, il calendario e gli orari
15 novembre 2026 08:38
Manfredonia U19: sconfitta immeritata a Nardò
15 novembre 2026 07:00
Manfredonia U14: pokerissimo al Miramare
15 novembre 2026 06:59
Il Foggia perde anche a Bari
14 novembre 2026 19:24
Serie D, girone H: domani la dodicesima giornata
14 novembre 2026 07:00
Il lungo weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio
14 novembre 2026 06:57
Gradinata Est Manfredonia: “Non saremo presenti nella gara contro la Palmese”
13 novembre 2026 20:33
Manfredonia-Palmese a Dumitrascu di Finale Emilia
13 novembre 2026 13:54
Sesta giornata di DR1 Puglia, girone A. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia affronta la Nuova Libertas Foggia
13 novembre 2026 09:33
Bari-Foggia, divieto di trasferta per i tifosi dei satanelli
12 novembre 2026 18:41
Manfredonia-Palmese, info biglietti
12 novembre 2026 13:17
Manfredonia Calcio, ecco il difensore classe 2007 Rovere
12 novembre 2026 08:15
Torna dopo oltre 4 anni il derby Bari-Foggia: diretta tv
12 novembre 2026 06:52
Manfredonia U15, vittoria in rimonta ad Ordona
12 novembre 2026 06:51
Manfredonia Calcio: “Il tifo organizzato sarà collocato in Curva Sud”
11 novembre 2026 21:12
Manfredonia, contro la Palmese fischio d'inizio posticipato alle ore 15
11 novembre 2026 10:04
Pallavolo maschile: Manfredonia fermato al tie-break a Lucera
11 novembre 2026 06:59
Pallavolo femminile: la New Volley Ruvo vince a Manfredonia
11 novembre 2026 06:56
FUTSAL — Italia - Kosovo di futsal a Barletta, LIVE aggiornamenti
10 novembre 2026 20:41
Manfredonia U15: domani il recupero della 5a giornata
10 novembre 2026 11:53
Dai campi di Puglia alla guida della Serie C: Nicola Giovanni Ayroldi ospite dell’AIA di Foggia
10 novembre 2026 09:43
L’under 17 del Manfredonia dilaga a San Giovanni Rotondo
10 novembre 2026 06:58
Audace Cerignola, posticipata la gara contro l'Inter U23
10 novembre 2026 06:50
Magia di Ferrante: anche il Barletta vince allo Zaccheria
09 novembre 2026 22:25
La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia supera il CUS Bari 81-70
09 novembre 2026 16:26
Real Aversa-Manfredonia, l'ex Scuotto: "Risposta di grande carattere"
09 novembre 2026 09:39
Manfredonia U14: colpo esterno ad Apricena
09 novembre 2026 06:55
Manfredonia, l’under 15 pareggia in 10 al Miramare
09 novembre 2026 06:53
Real Aversa-Manfredonia, Ciaramella: "Ci è mancato l'acuto finale"
08 novembre 2026 17:34
Il Manfredonia torna con un punto da Aversa
08 novembre 2026 16:57
Serie D, l'undicesima giornata del girone H in diretta
08 novembre 2026 13:51
Manfredonia U19, vittoria e secondo posto!
08 novembre 2026 07:02
Special Olympics Puglia: lo sport che valorizza le capacità
07 novembre 2026 14:04
Real Aversa, Tinto conferma: "Campilongo si è dimesso, non ci sarà contro il Manfredonia"
07 novembre 2026 11:51
Manfredonia, la lettera del papà di Ibra Ba: "La provocazione razzista è una grave violazione dei valori dello sport"
07 novembre 2026 07:00
Serie D, girone H: il programma dell'undicesima giornata
07 novembre 2026 07:00
Settore giovanile Manfredonia, tutte le gare del weekend
07 novembre 2026 06:58
Nobile riabbraccia Pezzella: è il nuovo difensore dell'Ebolitana
07 novembre 2026 06:53
Di Benedetto replica a Vallarella: "Non ho mai subito condanne"
07 novembre 2026 06:51
Real Aversa-Manfredonia, come acquistare i biglietti
06 novembre 2026 14:57
Virtus Sammarco, parlano Cristofaro e Villani
06 novembre 2026 12:33
Real Aversa – Manfredonia a Monti di Como
06 novembre 2026 11:25
Terremoto in casa Real Aversa prima della sfida contro il Manfredonia
06 novembre 2026 07:44
Manfredonia, il PalaScaloria riapre le porte al basket
05 novembre 2026 18:21
Foggia-Barletta senza tifosi ospiti, arrivata la decisione
05 novembre 2026 15:22
Manfredonia Calcio, rescinde Filippo Nobile
05 novembre 2026 10:27
La squadra Paralimpica dell'Asd Disabili Delfino Manfredonia ringrazia la Gradinata Est
05 novembre 2026 10:25
Real Aversa-Manfredonia si giocherà alle 14.30
03 novembre 2026 10:35
Manfredonia, D'Errico ad Antenna Sud: "In linea con gli obiettivi stagionali"
03 novembre 2026 07:00
Manfredonia a quota 17 punti: che crescita rispetto agli ultimi tre campionati
03 novembre 2026 06:58
Manfredonia, Petito a TeleSveva: "Ora dobbiamo migliorare il rendimento in trasferta"
03 novembre 2026 06:57
Casarano-Foggia, pari in extremis: Luciani salva i rossoneri in pieno recupero
02 novembre 2026 22:42
Allerta meteo arancione: rinviata la sfida tra Tiquitaca Orta Nova e Manfredonia U15
02 novembre 2026 14:05
Manfredonia, Angel sciupona: i due punti vanno al Barletta
02 novembre 2026 12:21
Manfredonia, la Vitulano Drugstore Basket Manfredonua U19 attesa da Lions Academy
02 novembre 2026 10:10
Manfredonia U14: vittoria e primato
02 novembre 2026 06:57
Andria, Vallarella contro l'ex presidente (anche del Manfredonia) Di Benedetto: "Ecco cosa ha fatto"
02 novembre 2026 06:48
Manfredonia-Melfi, Rania: "Dobbiamo sempre migliorare e lavorare bene"
01 novembre 2026 18:20
Manfredonia-Melfi, Carullo: "Partita quasi perfetta"
01 novembre 2026 17:54
Manfredonia in scioltezza: 3-0 al malcapitato Melfi
01 novembre 2026 16:48
Serie D, girone H: live il turno di Ognissanti
01 novembre 2026 14:01
Manfredonia U19: sconfitta con rammarico a Francavilla
01 novembre 2026 07:00
Manfredonia, 13 anni senza Carletto Brighel
31 ottobre 2026 12:06
Serie D, nel giorno di Ognissanti la decima giornata del girone H
31 ottobre 2026 07:00
Il programma del fine settimana del settore giovanile del Manfredonia Calcio: riposa l'under 17
31 ottobre 2026 06:53
A Manuel Maiellaro di Parma la direzione di Manfredonia-Melfi
30 ottobre 2026 10:10
Manfredonia-Melfi si giocherà a porte chiuse
29 ottobre 2026 18:59
Vitulano Drugstore Basket Manfredonia: al PalaDante arriva la Nuova Cestistica Barletta
29 ottobre 2026 11:53
Manfredonia Calcio, nel mese di novembre tre gare in casa e due in trasferta
29 ottobre 2026 07:00
Atletico Gargano, Sollitto: “La salvezza è la nostra priorità ma le soddisfazioni non fanno mai male”
28 ottobre 2026 11:17
Manfredonia, Desiato out contro il Melfi. L'ex De Luca alla Gelbison
28 ottobre 2026 07:00
Il tennis supera il calcio: è il nuovo sport nazionale?
27 ottobre 2026 14:10
Manfredonia-Melfi, si gioca domenica alle ore 14.30
27 ottobre 2026 10:47
Vittoria per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia nell'esordio casalingo
27 ottobre 2026 10:36
La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia cala il tris
26 ottobre 2026 10:54
Buon debutto al Paladante per Volley Lab Manfredonia
26 ottobre 2026 09:32
Manfredonia U17 in vetta solitaria
26 ottobre 2026 07:00
Manfredonia U14 show a Peschici
26 ottobre 2026 06:55
Manfredonia U15: ko casalingo
26 ottobre 2026 06:52
Virtus Francavilla-Manfredonia, Ciaramella: “Preso gol nel nostro miglior momento”
25 ottobre 2026 19:04
Manfredonia troppo passivo: a Francavilla vince la Virtus 2-0
25 ottobre 2026 17:55
Ravasio gol, il Foggia torna a vincere
25 ottobre 2026 16:39
Scontri in campo, sospesa la gara Atletico Gargano-San Severo Calcio della Juniores
25 ottobre 2026 15:22
Serie D, in campo per la nona giornata: live
25 ottobre 2026 13:58
Under 19: scaccomatto alla Reggina, impresa biancoceleste al Miramare!
25 ottobre 2026 07:10
Esordio casalingo per l'U19 della Vitulano Drugstore Basket Manfredonia
24 ottobre 2026 12:23
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