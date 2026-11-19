La ruota della fortuna, Gerry Scotti si ferma: la scelta di Mediaset

Mediaset ha svelato la programmazione per quanto concerne La ruota della fortuna per il mese di dicembre.

La ruota della fortuna è tra i programmi più visti della televisione italiana. Ogni sera, il game show condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui in veste di valletta è seguito da 3 milioni di telespettatori, riuscendo a contrastare la concorrenza di Rai 1 dove va in onda Stefano De Martino con Affari Tuoi. In queste ore, Mediaset ha annunciato una novità per quanto concerne la programmazione de La ruota della fortuna per il mese di dicembre. Scendendo nei dettagli, il game show si fermerà per un appuntamento dopo due anni di messa in onda interrotti. Il programma non verrà trasmesso il 22 dicembre per fare posto ad una partita di calcio.

La ruota della fortuna, Gerry Scotti si ferma il 22 dicembre

Gerry Scotti si fermerà il 22 dicembre con La ruota della fortuna. Il conduttore dovrà lasciare spazio alla partita Inter-Lazio valida per la Supercoppa. Si tratterà solo di uno piccolo stop poiché il game show andrà in onda per tutto il periodo natalizio. Il programma non andrà in vacanza come accadrà per Affari tuoi con Stefano De Martino.