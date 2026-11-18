Crisi Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli: arriva una segnalazione

La crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è stato argomento di discussione di una puntata recente de La volta buona.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti e innamorati sei anni fa quando hanno partecipato al Grande fratello vip. L'influencer italopersiana e l'ex velino di Striscia La Notizia sono al centro dell'attenzione mediatica da ormai diverso tempo a causa di voci sempre più insistenti di rottura. I Prelemi come si fanno chiamare in rete non vivono più sotto lo stesso tetto. Pierpaolo Pretelli ha infatti preso alloggio in un'altra dimora da qualche settimana. Giulia Salemi, invece, ha dato una risposta sibillina nel corso di un'intervista a Vanity Fair in merito alla sua vita. La donna ha dichiarato: "Ora mi basto da sola", facendo presagire una possibile rottura col compagno.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sarebbero in pausa di riflessione

Nella giornata di ieri 17 novembre, la crisi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è stata oggetto di argomento de La volta buona. Nello studio di Caterina Balivo è intervenuto in collegamento Valerio Palmieri che ha fatto una rivelazione in merito alla relazione tra i due ex concorrenti del Grande fratello vip. Il giornalista ha dichiarato: "Trascorrere del tempo ciascuno col figlio perché c'è una fase di riflessione." Secondo quest'ultima indiscrezione i due sarebbero in pausa di riflessione, tanto che i fans possono ancora sperare in un lieto fine.