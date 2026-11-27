Javier Martinez, nuovo retroscena sull'esperienza a The fifty: l'indiscrezione

Javier Martinez sarà tra i protagonisti della seconda edizione di The fifty, in programma nel 2027 su Amazon prime video.

Javier Martinez è tra i personaggi usciti dal Grande fratello più apprezzati. L'uomo ha fatto parlare di sé nel 2024, partecipando ad un'edizione del reality show quando ancora era condotto da Alfonso Signorini. A distanza di tempo, ecco che l'ex pallavolista ha deciso di mettersi nuovamente alla prova. L'uomo è stato annunciato come concorrente della seconda edizione di The fifty, le cui riprese sono avvenute lo scorso settembre in Emilia Romagna. Accanto a Javier Martinez, presenti diversi personaggi usciti dai reality show come Lorenzo Spolverato, Mattia Fumagalli e Dayane Mello.

Dayane Mello contro Javier Martinez a The fifty

In queste ore, Deianira Marzano ha lanciato un'indiscrezione in merito all'esperienza fatta da Javier Martinez all'interno di The fifty. La nota esperta di gossip ha pubblicato il seguente rumors nel suo profilo social: "da fonti vicine e super attendibili, Dayane Mello non si sarebbe comportata bene con Javier. Da qui la decisione di Helena Prestes di chiudere l'amicizia." La donna ha fatto intendere che ci sarebbero state delle tensioni durante tra i due gieffini durante le riprese del format. A conferma di tale indiscrezione ci sarebbe il mancato segui dell'uomo a Dayane.