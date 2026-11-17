Racconto di una notte cambia programmazione: la scelta di Mediaset

Mediaset ha svelato la programmazione per quanto concerne Racconto di una notte per la settimana dal 16 al 22 novembre.

Racconto di una notte continua il suo grande successo in Italia. In onda ogni domenica, la storia di Mahir e Canfeza colleziona ottimi ascolti in prima serata dov'è sbarcata da ormai diversi mesi. Gli appuntamenti della dizi turca sono visti in media da oltre un milione e mezzo di telespettatori, riuscendo a contrastare la concorrenza delle altri reti. Proprio per questo grande successo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne Racconto di una notte per la settimana dal 16 al 22 novembre. Scendendo nei dettagli, la storia di Canfeza andrà in onda con un doppio appuntamento. Il primo verrà trasmesso venerdì 20 novembre al posto del Grande fratello vip mentre il secondo di domenica 22 novembre a partire dalle ore 22:00 sui teleschermi di Canale 5. Una bella notizia che siamo sicuri farà felici tutti i fans dello sceneggiato.



Racconto di una notte arriva un doppio appuntamento il 20 e 22 novembre

La serie tv andrà in onda con un doppio appuntamento il 20 e 22 novembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Racconto di una notte sbarcherà anche di venerdì sera al posto del Grande fratello vip, il reality show condotto da Ilary Blasi. Una decisione presa da Mediaset per accelerare la messa in onda del finale della serie tv previsto tra fine novembre ed inizio dicembre in Italia.



