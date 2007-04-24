Sport Manfredonia
Fc Francavilla-Manfredonia: ufficializzato l’orario
Fc Francavilla-Manfredonia: ufficializzato l’orario dell’incontro di domenica
17 novembre 2026 08:34
Vittoria a Manfredonia, il dg della Palmese: "Abbiamo dato l'anima in campo"
Vittoria a Manfredonia, il dg della Palmese: "Abbiamo dato l'anima in campo""Voglio rivolgere un grande ringraziamento a tutti i ragazzi, perché ieri hanno dato l'anima in campo per conquistare questa...
16 novembre 2026 16:46
Manfredonia, l'Angel alza il ritmo e sbanca Foggia: quinta vittoria stagionale
L'ANGEL ALZA IL RITMO E SBANCA FOGGIA: QUINTA VITTORIA STAGIONALELa Vitulano Drugstore Basket Manfredonia supera la Nuova Libertas 61-82.14 triple e 24 assist per i biancoazzurri: il gioco collettivo...
16 novembre 2026 14:51
Manfredonia Calcio U17: calcio champagne al Miramare
🐬🥂 CALCIO CHAMPAGNE AL MIRAMARE: L'UNDER 17 CALA IL TRIS CONTRO L'UNITI PER CERIGNOLA! ⚪️🔵Spettacolo puro, dominio territoriale e gioco straripante per i ragazzi dell'Under 17 guidati da mister M...
16 novembre 2026 06:56
Manfredonia U15: colpo esterno a Cerignola
L'UNDER 15 RISPONDE PRESENTE: COLPO ESTERNO A CERIGNOLA E SETTE PUNTI IN SETTE GIORNI! Momento d'oro e prova di grande maturità per i ragazzi dell'Under 15 guidati da mister Franco Grasso e mister Mi...
16 novembre 2026 06:48
Manfredonia, Ciaramella: "Fa male, dobbiamo avere la forza di rialzarci"
Manfredonia, Ciaramella: "Fa male, dobbiamo avere la forza di rialzarci""Perdere così fa male, ma avere una giornata storta fa parte dello sport. Ora dobbiamo avere la forza di rialzarci" così mister...
15 novembre 2026 18:13
Manfredonia, sconfitta shock al Miramare: la Palmese vince 4-1
Manfredonia, sconfitta shock al Miramare: la Palmese vince 4-1Sconfitta shock del Manfredonia al Miramare, che ha riaperto le porte al pubblico, per quattro reti ad una contro una Palmese cinica e ben...
15 novembre 2026 17:48
Serie D, in diretta la giornata numero 12 del girone H
Serie D, in diretta la giornata numero 12 del girone HDodicesima giornata A 15/11/2027 Brindisi - Ischia 0-0Gravina - Bisceglie 0-0Gladiator - Ebolitana 0-0Real Forio - Nardò 0-1Virtus Francavilla - R...
15 novembre 2026 13:49
Manfredonia U19: sconfitta immeritata a Nardò
UNDER 19 | LA DURA LEGGE DEL GOL PUNISCE IL MANFREDONIA: DOMINIO, DUE TRAVERSE E BEFFA AL 92' A SAN DONATO! Una sconfitta incredibile, amarissima e difficile da accettare per l'Under 19 Nazionale gu...
15 novembre 2026 07:00
Manfredonia U14: pokerissimo al Miramare
🐬💥 POKERISSIMO AL MIRAMARE: L'UNDER 14 TRAVOLGE IL SANT'ONOFRIO 5-0 E BLINDA LA VETTA! ⚪️🔵Prestazione straripante e prova di maturità per i giovanissimi dell'Under 14 guidati da mister Elia Gravin...
15 novembre 2026 06:59
Serie D, girone H: domani la dodicesima giornata
Serie D, girone H: domani la dodicesima giornataDodicesima giornata A 15/11/2027 Brindisi - IschiaFidelis Andria - NocerinaTurris - FrancavillaGladiator - EbolitanaGravina - BisceglieManfredonia - Pal...
14 novembre 2026 07:00
Il lungo weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio
Il lungo weekend del settore giovanile del Manfredonia CalcioNuovo intenso fine settimana di impegni ufficiali per il vivaio del Manfredonia Calcio 1932! Tutte e quattro le formazioni biancocelesti sc...
14 novembre 2026 06:57
Gradinata Est Manfredonia: “Non saremo presenti nella gara contro la Palmese”
COMUNICATO GRADINATA ESTTutti sono ormai a conoscenza di quanto accaduto al termine della gara casalinga contro l’Ebolitana del 20 settembre scorso e dei disordini verificatisi all’esterno dello stadi...
13 novembre 2026 20:33
Manfredonia-Palmese a Dumitrascu di Finale Emilia
MANFREDONIA – PALMESE A DUMITRASCU DI FINALE EMILIASarà il Sig. Alexandru Dumitrascu della sezione di Finale Emilia a dirigere la 12ª giornata di Serie D in programma domenica 15/11/2026 alle ore 15:0...
13 novembre 2026 13:54
Sesta giornata di DR1 Puglia, girone A. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia affronta la Nuova Libertas Foggia
TRASFERTA A FOGGIA PER LA SESTA GIORNATA DI DR1: OBBLIGO CONTINUITÀ E CONCENTRAZIONE PER RESTARE IN ALTOSesta giornata di DR1 Puglia, girone A. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia affronta la Nuo...
13 novembre 2026 09:33
Manfredonia-Palmese, info biglietti
TUTTE LE INFO PER MANFREDONIA-PALMESEDi seguito, le modalità d'acquisto ed i prezzi dei tagliandi per assistere al match in programma domenica 15 Novembre, ore 15:00 presso lo Stadio Miramare.PREZZIIl...
12 novembre 2026 13:17
Manfredonia Calcio, ecco il difensore classe 2007 Rovere
Manfredonia Calcio, ecco il difensore classe 2007 RovereIl Manfredonia Calcio 1932 comunica l’arrivo di Alessandro Rovere, nuovo innesto che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancocelest...
12 novembre 2026 08:15
Manfredonia U15, vittoria in rimonta ad Ordona
🐬💥 RIMONTA, CARATTERE E IL BOMBER SI SBLOCCA: L'UNDER 15 FA FESTA AD ORDONA! ⚪️🔵Cuore, reazione da grande squadra e una vittoria pesantissima per i ragazzi dell'Under 15 guidati da mister Franco...
12 novembre 2026 06:51
Manfredonia Calcio: “Il tifo organizzato sarà collocato in Curva Sud”
A partire dalla gara di domenica 15 novembre Manfredonia–Palmese, il tifo organizzato sipontino sarà collocato esclusivamente nel settore Curva Sud dello stadio “Miramare”.La decisione all’unisono è i...
11 novembre 2026 21:12
Manfredonia, contro la Palmese fischio d'inizio posticipato alle ore 15
Manfredonia, contro la Palmese fischio d'inizio posticipato alle ore 15Si giocherà alle ore 15 di domenica 15 novembre Manfredonia-Palmese allo stadio Miramare della città sipontina.Il fischio d'inizi...
11 novembre 2026 10:04