Vittoria a Manfredonia, il dg della Palmese: "Abbiamo dato l'anima in campo"

Vittoria a Manfredonia, il dg della Palmese: "Abbiamo dato l'anima in campo""Voglio rivolgere un grande ringraziamento a tutti i ragazzi, perché ieri hanno dato l'anima in campo per conquistare questa...

16 novembre 2026 16:46