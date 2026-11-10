Grande fratello vip si ferma su Canale 5: ecco quando e perché

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Il Grand fratello vip è tra i programmi più chiacchierati della televisione italiana. In onda ogni lunedì e venerdì, il reality show condotto da Ilary Blasi è visto da quasi 2 milioni di telespettatori a puntata. Un’edizione un po’ incolore dal punto di vista degli ascolti che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a prendere una decisione importante. Il programma infatti subirà un cambio di programmazione da metà novembre. Scendendo nei dettagli, Mediaset ha deciso di cancellare il doppio appuntamento del Grande fratello vip. Per questo motivo, venerdì 20 e 27 novembre andranno in onda delle serie tv turche al posto del noto reality show.

Mediaset cancella il doppio appuntamento del Grande fratello vip

Mediaset ha deciso di cancellare il doppio appuntamento col Grande fratello vip. Venerdì 20 novembre, la puntata del reality show verrà sostituita da Racconto di una notte. Il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici si avvia alle battute conclusive. Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete, la puntata finale del programma sarà trasmessa il 30 novembre salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto.

Alex Belli (Screen Mediaset Infinity)