La ruota della fortuna, Gerry Scotti in onda a Natale 2026? La scelta

E' stata svelata la programmazione natalizia per quanto concerne La ruota della fortuna con Gerry Scotti.

La ruota della fortuna è tra i programmi più seguiti dei teleschermi italiani. In onda ogni giorno su Canale 5, il game show condotto da Gerry Scotti con la partecipazione straordinaria di Samira Lui è visto da oltre 3 milioni di telespettatori per uno share superiore al 22% di share. Un grande successo che Mediaset ha deciso di confermare anche nel periodo natalizio. Secondo la guida tv, La ruota della fortuna andrà in onda anche il 25 e 26 dicembre in occasione di Natale e Santo Stefano. Il programma è pronto a dare battaglia ad Affari Tuoi, che continuerà la sua messa in onda su Rai 1.

La ruota della fortuna non si ferma nemmeno a Natale 2026

Gerry Scotti non si ferma nemmeno a Natale 2026. Il conduttore sarà alla guida de La ruota della fortuna anche durante il periodo natalizio sui teleschermi di Canale 5. Il programma subirà una piccola pausa solo il 22 dicembre quando la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà la partita di calcio valida per la Supercoppa italiana tra Inter e Lazio. I telespettatori di Canale 5 potranno così passare le feste in compagnia di Gerry Scotti e di Samira Lui.