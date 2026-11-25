Uomini e donne, Tina Cipollari punge Gemma Galgani dopo Belve: le parole

Tina Cipollari ha deciso di rispondere a Gemma Galgani in seguito alle dichiarazioni rilasciate a Belve.

Gemma Galgani è stata la protagonista della prima puntata della nuova edizione di Belve. La dama di Uomini e donne si è sottoposta al fuoco di domande di Francesca Fagnani. La donna ha raccontato qualche dettaglio della sua vita amorosa e lanciato degli affondi versi Tina Cipollari. La torinese ha affermato che l'opinionista viterbese sarebbe invidiosa di lei per una ragione molto particolare. Gemma Galgani ha detto ai microfoni di Belve: "Non sono una persona inibita e non penso che arrivata alla mia età debba vergognarmi. Non ho tabù rapportati alla mia età per l’intimità. Tina Cipollari mi descrive come fissata con il sesso, a me sembra più fissata lei col sesso. Io lo metto in pratica. Lei? Può darsi che lei sia un po’ invidiosa"

Tina Cipollari risponde a Gemma Galgani dopo Belve

Le dichiarazioni di Gemma Galgani non sono passate inosservate. Tina Cipollari ha deciso di rispondere per le rime alla dama di Uomini e Donne. L'opinionista viterbese commentando un post apparso su Instagram in merito all'intervista della donna a Belve ha scritto: "Fa la splendida perché non sono presente.. Chiariremo tutto nella prossima registrazione." La donna è pronta a dare battaglia alla torinese durante le nuove riprese del dating show che si annunciano scoppiettanti.