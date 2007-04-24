Notizie Manfredonia
Ultime notizie in tempo reale su quello che accade a Manfredonia. Offriamo una panoramica completa e aggiornata sugli eventi e le notizie più importanti. La nostra redazione seleziona le notizie più rilevanti e le presenta in modo chiaro e preciso, offrendo una visione completa e obiettiva.
Resta sempre aggiornato con ilsipontino.net. Ultim’ora su Cronaca, eventi, sport, viaggi, politica economia, attualità e viaggi.
Giornate FAI — Le Giornate FAI per le Scuole tornano a Manfredonia: la città vista e raccontata dai suoi studenti
17 novembre 2026 17:47
Santa Cecilia — A Manfredonia festa di Santa Cecilia, patrona della musica
17 novembre 2026 17:13
Storia — Manfredonia, il festino del 16 novembre 1940
17 novembre 2026 14:16
Sposi a Manfredonia — Domenica 22 novembre il Wedding Day di Manfredi Ricevimenti
17 novembre 2026 12:49
Ex Manfredonia — Narcotraffico, arrestato l'ex calciatore del Manfredonia Rana
17 novembre 2026 09:38
Prossimo turno — Fc Francavilla-Manfredonia: ufficializzato l’orario
17 novembre 2026 08:34
Arriva Tassotti — Milan Club Manfredonia: Tassotti per la pettolata rossonera
17 novembre 2026 06:56
Vittoria a Manfredonia, il dg della Palmese: "Abbiamo dato l'anima in campo"
16 novembre 2026 16:46
Manfredonia, l'Angel alza il ritmo e sbanca Foggia: quinta vittoria stagionale
16 novembre 2026 14:51
Disabilità e non autosufficienza: tre nuove misure regionali
16 novembre 2026 12:37
Al San Camillo di Manfredonia impiantato pacemaker senza fili
16 novembre 2026 12:22
Manfredonia, allarme bomba a scuola: bimbi fatti evacuare
16 novembre 2026 12:17
La fragilità delle democrazie inaugura “Sconfina”: al “Dalla” di Manfredonia il 20 novembre arriva il “Giulio Cesare o la Notte della Repubblica” di Marco Lorenzi
16 novembre 2026 12:03
Per la nuova apertura di Manfredonia, McDonald’s è alla ricerca di 40 persone
16 novembre 2026 10:44
A Manfredonia “Com’eri vestita?”, una mostra contro la vittimizzazione secondaria
16 novembre 2026 09:30
Guida Michelin, Gargano e Manfredonia protagonisti
16 novembre 2026 07:01
A Manfredonia Sorsi di Libri
16 novembre 2026 07:00
Movi Manfredonia: appuntamenti dal 16 al 19 novembre
16 novembre 2026 06:58
Manfredonia Calcio U17: calcio champagne al Miramare
16 novembre 2026 06:56
Manfredonia U15: colpo esterno a Cerignola
16 novembre 2026 06:48
Manfredonia, brutto incidente in centro
15 novembre 2026 22:58
Manfredonia, Ciaramella: "Fa male, dobbiamo avere la forza di rialzarci"
15 novembre 2026 18:13
Manfredonia, sconfitta shock al Miramare: la Palmese vince 4-1
15 novembre 2026 17:48
Serie D, in diretta la giornata numero 12 del girone H
15 novembre 2026 13:49
Manfredonia, aggiungi un posto a tavola per Natale, come accogliere 30 ragazzi ucraini
15 novembre 2026 07:09
Manfredonia, l'insediamento di Coppa Nevigata e la più antica produzione di porpora in Italia
15 novembre 2026 07:03
La magia del Natale torna a San Salvatore
15 novembre 2026 07:00
A Manfredonia il Mercatino del Missionario
15 novembre 2026 07:00
Manfredonia U19: sconfitta immeritata a Nardò
15 novembre 2026 07:00
A Manfredonia una serata all'insegna del divertimento e della beneficenza
15 novembre 2026 07:00
Manfredonia, dal lampionaio all'elettricità
15 novembre 2026 07:00
Parliamo Manfredoniano: "Trappüte"
15 novembre 2026 07:00
Manfredonia U14: pokerissimo al Miramare
15 novembre 2026 06:59
Manfredonia, errore Tari. AgiAMO su accertamento della responsabilità e la C&C Srl
14 novembre 2026 16:05
Manfredonia, comunicato della Coalizione La Marca: "Sulla Tari la politica si assume le sue responsabilità"
14 novembre 2026 15:48
Manfredonia, Movimento 5 Stelle: “Bene la rettifica delle tariffe Tari”
14 novembre 2026 13:12
A Manfredonia una mattinata di emozioni con Pasquale Guadagno
14 novembre 2026 11:56
Differenze Tari a Manfredonia, Città Protagonista: "Smontata la narrazione autoassolutoria dell'Amministrazione Comunale"
14 novembre 2026 09:50
Vincenzo Di Staso: “A Manfredonia c’era una volta il Consiglio Comunale”
14 novembre 2026 07:07
Manfredonia, una maratona per Santa Chiara
14 novembre 2026 07:01
Associazione Figli Amati: a Manfredonia la presentazione delle linee guida spirituali
14 novembre 2026 07:00
Storia di Manfredonia. La scuola di ieri e di oggi
14 novembre 2026 07:00
Manfredonia Ricordi: "La reganata di Comare Sipontina"
14 novembre 2026 07:00
Serie D, girone H: domani la dodicesima giornata
14 novembre 2026 07:00
Manfredonia, nuova commedia de Il TeatroCinque diretto da Vittorio Tricarico
14 novembre 2026 06:59
Il lungo weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio
14 novembre 2026 06:57
Gradinata Est Manfredonia: “Non saremo presenti nella gara contro la Palmese”
13 novembre 2026 20:33
Manfredonia, pubblicato l'avviso per i contributi economici per le famiglie numerose
13 novembre 2026 18:00
Teatro Lucio Dalla, gli Apocrifi hanno già sconfinato
13 novembre 2026 17:13
Scuole foggiane premiate con Digi e Lode: c'è anche la Croce di Manfredonia
13 novembre 2026 16:27
Manfredonia-Palmese a Dumitrascu di Finale Emilia
13 novembre 2026 13:54
Starace: "In nome di Giusy Potenza possiamo fare informazione"
13 novembre 2026 12:14
Manfredonia, Giuseppe Marasco nuovo coordinatore di Italia Domani - Marco Rizzo
13 novembre 2026 09:50
Sesta giornata di DR1 Puglia, girone A. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia affronta la Nuova Libertas Foggia
13 novembre 2026 09:33
Manfredonia, Schiavone: "Cinque nuove opere nel piano triennale 2026-2028"
13 novembre 2026 07:37
Don Salvatore Miscio: "E se imparassimo anche a divertirci… con lo stile di Gesù?"
13 novembre 2026 06:56
Manfredonia, La Marca: "Tari, approvato provvedimento delicato e importante"
12 novembre 2026 22:20
22 anni fa a Manfredonia l'omicidio di Giusy Potenza
12 novembre 2026 14:31
Manfredonia-Palmese, info biglietti
12 novembre 2026 13:17
Manfredonia, ecco le prime immagini della vettura di Giuseppe Troiano Jr
12 novembre 2026 12:09
Domenica 15 novembre al “Dalla” di Manfredonia andrà in scena “Casa Romantika”, storia d’amore e d’ambiente della Compagnia Catalyst
12 novembre 2026 12:03
Manfredonia. Caregiver familiari, pubblicata la graduatoria per il contributo una tantum da 500 euro
12 novembre 2026 10:45
Manfredonia, la misteriosa Madonna bambina e i segreti di Santa Chiara
12 novembre 2026 10:40
Manfredonia, Action pronto all'apertura: c'è una data
12 novembre 2026 09:42
Manfredonia Calcio, ecco il difensore classe 2007 Rovere
12 novembre 2026 08:15
Manfredonia, Schiavone replica a Galli sul campetto di Via Orto Sdanga
12 novembre 2026 07:14
Manfredonia, accogliamo 30 ragazzi ucraini per Natale: come fare
12 novembre 2026 07:06
Manfredonia, il Natale si vive all'insegna della solidarietà!
12 novembre 2026 06:59
Figli di nessuno, domani a Manfredonia la presentazione del libro di Pasquale Guadagno
12 novembre 2026 06:52
Manfredonia U15, vittoria in rimonta ad Ordona
12 novembre 2026 06:51
Manfredonia Calcio: “Il tifo organizzato sarà collocato in Curva Sud”
11 novembre 2026 21:12
Manfredonia, Galli: "Tra le tenebre del campetto di Via Orto Sdanga"
11 novembre 2026 14:04
Black Drive da Autodrive: tasso zero, anticipo zero e interessi zero. FIAT Panda da 139€, 500 da 149€ e 600 da 199€ al mese
11 novembre 2026 12:11
Casa Natale 2026: il più grande mercatino di Natale è da Gelsomino Home
11 novembre 2026 11:57
Il dott. Stefano Marasco di Manfredonia e la neurochirurgia d'eccellenza
11 novembre 2026 11:09
Manfredonia, contro la Palmese fischio d'inizio posticipato alle ore 15
11 novembre 2026 10:04
Manfredonia, Tari: “Finalmente convocato il Consiglio Comunale”
11 novembre 2026 08:20
Manfredonia, in corso il censimento della popolazione
11 novembre 2026 07:02
Manfredonia, consiglio comunale per il 12 novembre
11 novembre 2026 07:00
Cinema San Michele, la programmazione dal 13 novembre
11 novembre 2026 06:59
Pallavolo maschile: Manfredonia fermato al tie-break a Lucera
11 novembre 2026 06:59
Pallavolo femminile: la New Volley Ruvo vince a Manfredonia
11 novembre 2026 06:56
Manfredonia, incidente sulla SS89 per Foggia: coinvolti diversi veicoli
10 novembre 2026 19:18
A Manfredonia "Super Eroi del pianeta blu", il progetto di educazione ambientale della Madre Teresa di Calcutta
10 novembre 2026 18:11
Protesta delle attività di Manfredonia per la continua interruzione dell'energia elettrica
10 novembre 2026 14:35
Natale di solidarietà a Manfredonia: l’appello alle famiglie per accogliere 30 ragazzi ucraini dal 17 al 29 dicembre
10 novembre 2026 13:28
Una maratona per Santa Chiara. Manfredonia per il suo Luogo del Cuore
10 novembre 2026 12:26
Manfredonia U15: domani il recupero della 5a giornata
10 novembre 2026 11:53
Segnalazione a Manfredonia: spazzatura abbandonata nei pressi del Toniolo
10 novembre 2026 10:43
A Manfredonia va in scena uno spettacolo di solidarietà dell'ANT
10 novembre 2026 07:00
L’under 17 del Manfredonia dilaga a San Giovanni Rotondo
10 novembre 2026 06:58
Manfredonia, 80mila euro per le famiglie numerose
09 novembre 2026 17:29
Intelligenza artificiale, scuola e famiglia: a Manfredonia l'incontro "Non basta una risposta"
09 novembre 2026 16:43
La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia supera il CUS Bari 81-70
09 novembre 2026 16:26
Manfredonia, addio a Nicola Cainazzo, storico presidente del Coni della provincia di Brindisi
09 novembre 2026 10:09
Real Aversa-Manfredonia, l'ex Scuotto: "Risposta di grande carattere"
09 novembre 2026 09:39
Manfredonia, lo stato indecoroso in cui versa il Monumento ai Caduti
09 novembre 2026 09:23
Mamfredonia celebra il 132o anniversario del Touring Club
09 novembre 2026 08:08
San Salvatore senz'acqua da giorni: aziende e abitazioni allo stremo: "Acquedotto Pugliese deve assumersi le proprie responsabilità"
09 novembre 2026 07:00
MoVi Manfredonia all'assemblea nazionale di Roma
09 novembre 2026 06:55
Archivio