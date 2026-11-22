Al Bano gela Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio: cos'è accaduto

Al Bano Carrisi è stato ospite della puntata di Ciao Maschio trasmessa il 21 novembre.

Al Bano Carrisi continua a tenere alta l'attenzione mediatica. Il Leone di Cellino San Marco è stato ospite della puntata di Ciao Maschio trasmessa il 21 novembre su Rai 2. Il cantante pugliese ha parlato della sua vita privata nello studio di Nunzia De Girolamo. Proprio con la conduttrice, l'uomo ha avuto un piccolo momento di tensione. Tutto è iniziato quando la presentatrice di Ciao Maschio ha chiesto informazioni ad Al Bano in merito alle sue prossime nozze con Loredana Lecciso. La replica dell'uomo non si è fatta attendere, tanto da gelare Nunzia De Girolamo dichiarando: "Dopo tanti anni devo sempre rispondere a questa domanda? Ma non ne avete una di riserva?"

Al Bano è stato ospite di Ciao Maschio

Ma la presentatrice non si è fatta scoraggiare ed ha domandato ad Al Bano Carrisi se sarebbe tornato prossimo anno nella sua trasmissione con la fede al dito. Il Leone di Cellino San Marco ha quindi dato una risposta sibillina: "La fede è bella quella che hai dentro. Che nasce da un sano rapporto con Dio”. Nunzia De Girolamo ha quindi chiesto al suo ospite se avesse fatto pace con Cristel Carrisi dopo gli ultimi dissidi resi pubblici. L'uomo ha risposto: "Noi sempre" per poi ammettere che sua figlia ha passato un periodo molto brutto quando era adolescente.