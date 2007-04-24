Notizie Libri Foggia
Ultime notizie sulla lettura e sui libri. Offriamo una panoramica completa e aggiornata sugli eventi e le notizie più importanti dei LIBRI in Italia. La nostra redazione seleziona le notizie più rilevanti e le presenta in modo chiaro e preciso, offrendo una visione completa e obiettiva.
Nichi Vendola a Foggia con un doppio appuntamento
16 novembre 2026 08:30
Figli di nessuno, domani a Manfredonia la presentazione del libro di Pasquale Guadagno
12 novembre 2026 06:52
Quanto resta di umano nel nostro tempo? Presentazione del libro Dis-umanesimo
25 ottobre 2026 06:54
Domani il thriller “La logica della follia” presentato al Circolo Unione di Manfredonia
23 ottobre 2026 11:21
Italia misteriosa: un viaggio tra streghe e fantasmi del nostro Paese
22 ottobre 2026 08:54
Neurodivergente e la psicologia è politica. Presentazione e dialogo con Eleonora Marocchini
20 ottobre 2026 16:40
La magistrata Lisa Imparato presenta il suo romanzo alla Ubik di Foggia
14 ottobre 2026 09:50
Il Mondo che non c’è, il nuovo libro di Girolamo Papagni che racconta anche Manfredonia, Siponto e Monte Sant’Angelo
12 ottobre 2026 06:54
Presentazione del libro “É solo un cambiamento” al Circolo Unione di Manfredonia
25 settembre 2026 10:26
L’oro della Daunia, dove la terra scotta e l'anima canta
01 settembre 2026 17:25
Presentato al Lido del Sole il libro "L'oro della Daunia"
21 agosto 2026 16:55
Manfredonia, stasera la presentazione del libro del prof. M. Illiceto
30 luglio 2026 11:40
Intervista all'attore e comico Maurizio Ferrini, alis la Signora Coriandoli
26 luglio 2026 19:07
Intervista esclusiva all'attrice e cantante Serena Autieri
26 luglio 2026 18:42
Intervista a Paola Perego, conduttrice e volto televisivo di successo
26 luglio 2026 17:44
Leggere Manfredonia, il programma della sesta edizione
21 luglio 2026 09:25
Presentato a Manfredonia il libro L’oro della Daunia
20 luglio 2026 06:51
L’Oro della Daunia. Il libro dell’Ipeoa M. Lecce, quando la scuola diventa l'archivio narrativo dell'identità territoriale
15 luglio 2026 10:52
“Manfredonia Experience – itinerari fra gusto cultura natura”. La prima vera guida completa al territorio di Manfredonia
14 luglio 2026 10:23
Conversazioni dal Mare, a Mattinata la cultura come memoria e ascolto
11 luglio 2026 18:04
Letteratura e territorio: Mariangela Pira a Manfredonia
09 luglio 2026 17:17
L’Oro della Daunia: tra Kant, albicocche spaziali e l'Impero del Fico
07 luglio 2026 18:45
Michele Illiceto al Circolo Unione di Manfredonia
26 giugno 2026 18:03
Festival delle Terre d’Acqua 2026, giovedì la conferenza stampa
23 giugno 2026 17:28
"Fede, Speranza e Carità": un libro che parla ai non credenti
13 giugno 2026 17:57
A Manfredonia la presentazione della “Guerriera dei Libri”
11 giugno 2026 18:58
Ti Porto un Libro: Di Battista, Sangiuliano ed altri ospiti di prestigio a Manfredonia
08 giugno 2026 20:00
Presentazione del libro sui manfredoniani che hanno partecipato alla Resistenza
22 maggio 2026 08:01
”Il coraggio di essere Robin” al Circolo Unione
18 maggio 2026 06:57
Monte Sant'Angelo, presentazione del libro "Michelina", donna garganica discepola di Cristo
14 maggio 2026 06:46
Conversazioni dal Mare celebra dieci anni: il 15 maggio la presentazione al Salone del Libro di Torino
13 maggio 2026 07:40
Foggia, presentazione de “L’algoritmo della farfalla” del manfredoniano Lucio Cascavilla
11 maggio 2026 10:48
Oggi la presentazione del libro "La Memoria del Cavalier Bozzelli" di F. Granatiero
09 maggio 2026 10:59
"Nato diverso, nato forte", il libro di Donato Prencipe
09 maggio 2026 06:46
A Manfredonia la presentazione del libro "La mia forza e la mia debolezza"
02 maggio 2026 06:55
Domani la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Domenico Di Iasio al Circolo Unione
23 aprile 2026 10:30
“Il palco in una stanza | Libri in scena” a Manfredonia: giovedì 16 aprile ospite Carmen Di Muro
13 aprile 2026 08:47
Biblioteca Ungaretti: Mario Desiati presenta "Malbianco"
10 aprile 2026 11:55
Giacometta rapita dai Turchi. Verità e verosimile di una tradizione leggendaria pugliese
31 marzo 2026 16:32
Un incontro tra vissuto e scienza a Manfredonia alla libreria Ubik
30 marzo 2026 10:31
Domani la presentazione del libro “Immagini e vita” a Manfredonia
27 marzo 2026 09:15
Clotilde Bersone: il mito di una donna che la storia non conosce
08 marzo 2026 15:52
Cime tempestose, il marketing sta rovinando la letteratura?
18 febbraio 2026 15:01
Indagine sulle apparizioni mariane dal mondo alla provincia italiana
12 febbraio 2026 16:16
"Con quale amore ami?". Incontro a Manfredonia venerdì 13 febbraio
09 febbraio 2026 15:19
Il Palco in una stanza, un baluardo di musica e cultura
28 gennaio 2026 17:47
Domenica 18 gennaio alle ore 11 presso la Libreria Ubik ci sarà la presentazione di "Chiara" il nuovo libro di Antonella Lattanzi
15 gennaio 2026 12:25
“Abbiamo Bisogno di Scuole e di Maestri!” Il nuovo libro di Vito Saracino presentato presso la storica Libreria Laterza di Bari
15 dicembre 2025 12:01
"Vite interrotte: La campana di vetro", Giovedi 20 Novembre la presentazione a Manfredonia
19 novembre 2025 15:07
Presentato il libro “Frassino,” presso la Biblioteca Comunale di Manfredonia
17 novembre 2025 13:38
'Padre Pio – Un Santo contemporaneo': Fede e mistero a braccetto
05 novembre 2025 12:23
Luca Pernice presenta “Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata”
02 novembre 2025 07:07
A Pompei appuntamento con la pianista Giuseppina Torre nell'ambito della rassegna "Incontri di Valore"
29 ottobre 2025 13:45
Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata
28 ottobre 2025 07:25
“Cultura è cittadinanza" di Ledo Prato alla biblioteca comunale di Manfredonia
27 ottobre 2025 06:50
“Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata”, presentazione del libro di Luca Pernice
25 ottobre 2025 07:00
Cultura è Cittadinanza, un dialogo per la crescita di Manfredonia
24 ottobre 2025 18:28
Cultura è Cittadinanza di Ledo Prato, presentazione a Manfredonia
20 ottobre 2025 18:46
Presentazione dell'ultimo libro di Vera Gheno alla libreria Ubik di Manfredonia
19 ottobre 2025 06:40
Manfredonia, presentazione del libro "Frassino"
17 ottobre 2025 06:50
L’Associazione Sgr Francigena presenta “Unendo i Punti” di Saverio Pio Di Cosmo: il Cammino di Santiago come viaggio di rinascita
07 ottobre 2025 15:30
"La Madonna di Ripalta. Storia, tradizioni e devozione", si presenta il libro di Antonella Migliorati
06 ottobre 2025 10:28
Ripensare l'educazione: il Learning Sciences Institute al Mondadori Bookstore Manfredonia
04 ottobre 2025 20:13
Dissenso: letture per Gaza e per la pace
02 ottobre 2025 20:24
"Parlatene! Mafia e Antimafia in Capitanata" di Luca Maria Pernice
02 ottobre 2025 10:10
Lunedì 6 ottobre la Valigia di Lettori alla Pari farà tappa a Mattinata
02 ottobre 2025 06:56
Manfredonia: un evento sull’educazione, l’innovazione e il futuro della didattica con il Learning Sciences institute (LSi)
01 ottobre 2025 09:58
Riparte a Manfredonia il Club del libro
30 settembre 2025 16:44
Vincenzo Schettini, “La vita che ci piace. Come la fisica può spiegarci la vita”: in libreria dal 30 Settembre
16 settembre 2025 18:54
Francesca Pongiluppi al Circolo Unione di Manfredonia
12 settembre 2025 13:27
L’autrice Francesca Pongiluppi al Circolo Unione di Manfredonia
11 settembre 2025 06:55
Uno Stato senza Stato: quando la legalità punisce i cittadini. Di Gaetano Brigida
05 settembre 2025 13:37
Riccardi presenta il suo libro a Manfredonia: "Difendere la democrazia da ogni abuso e da ogni intimidazione"
05 settembre 2025 12:15
Il libro “Al di là delle sbarre” del prof. Talienti nel circuito letterario nazionale
30 agosto 2025 15:57
A Manfredonia la presentazione del libro "Uno Stato senza Stato" di Angelo Riccardi
23 agosto 2025 11:20
A Vieste arriva Ermal Meta per “Letteratura e territorio”
18 agosto 2025 08:21
Manfredonia, “Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo" incanta il pubblico al crepuscolo
31 luglio 2025 23:05
A Manfredonia la presentazione del libro "Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo" di Francesca Romana Recchia Luciani
24 luglio 2025 12:17
Vieste al Libro possibile Foresta Umbra l’anima verde della Puglia di Alberta Zalone
24 luglio 2025 11:10
Presentazione del libro di Don Vincent Sasi
23 luglio 2025 07:42
Leggere Manfredonia-quinta edizione
14 luglio 2025 14:27
Il 17 luglio nel Chiostro Comunale presentazione del libro musical "La porta della felicità"
12 luglio 2025 06:57
Al Circolo Unione Maria Fabia Simone autrice del saggio "Campagne di demonizzazione della stampa"
11 luglio 2025 17:55
Avviso per il contributo libri di testo anno scolastico 2025-2026
06 luglio 2025 10:26
Ti porto un libro: nuovo appuntamento con gli autori questa sera a Marina del Gargano
03 luglio 2025 09:35
V Edizione della rassegna letteraria "Ti Porto un Libro"
28 giugno 2025 06:59
Il Ministro Nordio interviene alla presentazione del volume di Felice Piemontese
27 giugno 2025 16:42
Borgo Mezzanone: “Non è stato il mare”, un libro sull’umanità di chi parte per una vita migliore
25 giugno 2025 12:09
Manfredonia, presentazione del libro "Poveri a noi"
23 giugno 2025 10:44
Concita De Gregorio a Manfredonia
17 giugno 2025 14:17
Talienti presenta a San Giovanni Rotondo "Al di là delle sbarre"
16 giugno 2025 11:58
”I collezionisti” al Circolo Unione di Manfredonia
13 giugno 2025 13:12
Per la prima volta il Club del Libro di Manfredonia incontra l’autore. Antonio Colasanto presenta “Peccato originale”
12 giugno 2025 14:30
A Manfredonia Concita De Gregorio presenta il suo libro "Di madre in figlia"
11 giugno 2025 16:40
Libri che curano: due incontri di libroterapia al Mondadori Bookstore di Manfredonia
06 giugno 2025 10:42
“Hello Summer”: la festa di fine anno scolastico per i più piccoli
06 giugno 2025 10:04
Alle Tremiti la presentazione dell'ultimo romanzo di Scifoni, "Le Diomedee"
05 giugno 2025 11:34
Umberto Perissinotto presenta i suoi romanzi a Manfredonia
03 giugno 2025 22:36
Il direttore Luca Pernice al Salone del Libro di Torino per presentare insieme a don Ciotti il libro "Schiavi d'Italia"
23 maggio 2025 13:57
"Il Velo di Lucrezia": il Romanzo di Carla Maria Russo, la presentazione a Manfredonia
22 maggio 2025 16:30
Archivio