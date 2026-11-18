Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli sorprende: "Sto con Barbara D'Urso"

Selvaggia Lucarelli ha detto la propria opinione in merito al caso Guillermo Mariotto -Barbara D'Urso accaduto a Ballando con le stelle.

Il caso Barbara D'Urso - Guillermo Mariotto sta infiammando l'Italia intera. Nell'ultima diretta di Ballando con le stelle, l'ex volto di Pomeriggio Cinque è apparsa parecchio risentita nei confronti del giurato, reo di averle spruzzato addosso del profumo, facendo intendere che puzzasse. Un gesto che nel giro di poco tempo ha scatenato un caso mediatico. Molti hanno preso le difese della conduttrice napoletana, sostenendo che Mariotto avrebbe dovuto scusarsi per quello che ha fatto. Nelle ultime ore, un'ex protagonista di Ballando con le stelle ha deciso di dire la sua in merito al caso che sta tenendo alta l'attenzione. Si tratta di Selvaggia Lucarelli che in passato ha ricoperto il ruolo di giudice. La donna ha usato parole di condanna verso Mariotto: "è una scheggia impazzita, è un bug del sistema, questa è la sua forza e la sua debolezza. Ha sempre questa follia creativa per cui i suoi giudizi e le sue stoccate sono imprevedibili. Il gesto di spruzzare il profumo lo possiamo leggere in due modi: per chi lo subisce può sembrare irrispettoso ma, vista da fuori, da un punto di vista teatrale, è esilarante perché lui, secondo me, intendeva dire che c’era “puzza” di vecchia tv"

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli sta dalla parte di Barbara D'Urso

Selvaggia Lucarelli ha affermato di stare dalla parte di Barbara D'Urso: "Sono con lei e lo dico pubblicamente" anche se poi ha aggiunto che ha sbagliato quando ha chiesto la testa di Guillermo Mariotto in diretta tv. L'opinionista del Grande fratello vip ha affermato che l'ex volto di Pomeriggio Cinque non sa stare fuori dalla sua comfort zone. Nel frattempo, la napoletana ha annunciato che rimarrà giudice di Ballando con le stelle nel corso di un'intervista concessa al Tg1.