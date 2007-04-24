Notizie Attualità Foggia
Ultime notizie di attualità. Offriamo una panoramica completa e aggiornata sugli eventi e le notizie più importanti della provincia. La nostra redazione seleziona le notizie più rilevanti e le presenta in modo chiaro e preciso, offrendo una visione completa e obiettiva.
Assoturismo — Dmo della Capitanata, un ritardo ingiustificabile
17 novembre 2026 20:53
San Severo — San Severo, cocaina ed eroina anche in Ospedale: arresti
17 novembre 2026 12:35
Monte Sant'Angelo — L’Italia vestita di storia fa tappa a Monte Sant’Angelo
17 novembre 2026 12:08
Meteo — Meteo, si torna a parlare di freddo a fine mese
17 novembre 2026 07:01
Pane, quanto costa — Pane, ecco dove costa di più in Italia
17 novembre 2026 06:51
BCC San Giovanni Rotondo, un Natale all'insegna della solidarietà, della cultura e della condivisione
16 novembre 2026 17:01
Disabilità e non autosufficienza: tre nuove misure regionali
16 novembre 2026 12:37
Al San Camillo di Manfredonia impiantato pacemaker senza fili
16 novembre 2026 12:22
Manfredonia, allarme bomba a scuola: bimbi fatti evacuare
16 novembre 2026 12:17
Per la nuova apertura di Manfredonia, McDonald’s è alla ricerca di 40 persone
16 novembre 2026 10:44
San Paolo di Civitate, due persone arrestate dai carabinieri per detenzione di armi clandestine
16 novembre 2026 09:35
Corte di Appello Foggia, sezione distaccata: “Una proposta da sostenere”
16 novembre 2026 08:23
Guida Michelin, Gargano e Manfredonia protagonisti
16 novembre 2026 07:01
Ciabatte personalizzate negli hotel: comfort e branding
16 novembre 2026 06:01
Tutela dell'immobile e finanziamenti: tutto sulla polizza assicurazione casa incendio e scoppio
16 novembre 2026 06:00
Come denunciare discariche abusive in modo sicuro
16 novembre 2026 03:10
Manfredonia, brutto incidente in centro
15 novembre 2026 22:58
Violenza di genere, a Foggia medici, magistrati e forze dell’ordine fanno squadra per proteggere le donne
15 novembre 2026 20:07
Quartiere Ferrovia ostaggio dei delinquenti, ancora vetri spaccati alle auto: "A che serve la videosorveglianza?"
15 novembre 2026 17:59
Manfredonia, l'insediamento di Coppa Nevigata e la più antica produzione di porpora in Italia
15 novembre 2026 07:03
Oggi è la Giornata mondiale della Prematurità
15 novembre 2026 07:01
Manfredonia, dal lampionaio all'elettricità
15 novembre 2026 07:00
Parliamo Manfredoniano: "Trappüte"
15 novembre 2026 07:00
Iconavetere – La Madonna svelata. La storia della Patrona di Foggia diventa un docufilm
15 novembre 2026 06:59
Cultura, Faeto porta la lingua francoprovenzale all'inaugurazione dell'Alliance Française di Foggia
15 novembre 2026 06:56
San Giovanni Rotondo. Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
15 novembre 2026 06:55
Vandalizzata l'auto della sindaca di Foggia, La Marca: "Solidarietà"
14 novembre 2026 14:37
A Manfredonia una mattinata di emozioni con Pasquale Guadagno
14 novembre 2026 11:56
San Paolo di Civitate: 63enne arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
14 novembre 2026 09:47
Storia di Manfredonia. La scuola di ieri e di oggi
14 novembre 2026 07:00
“Il Mattinatale 2026: invito dell’amministrazione comunale”
14 novembre 2026 07:00
Manfredonia Ricordi: "La reganata di Comare Sipontina"
14 novembre 2026 07:00
GarganodaScoprire: l'eremo di San Giovanni da Matera
14 novembre 2026 07:00
Mercati settimanali in provincia di Foggia
14 novembre 2026 03:05
Manfredonia, pubblicato l'avviso per i contributi economici per le famiglie numerose
13 novembre 2026 18:00
Teatro Lucio Dalla, gli Apocrifi hanno già sconfinato
13 novembre 2026 17:13
Contrasto alla desertificazione commerciale: il 16 novembre la consegna simbolica delle chiavi alla Sindaca Episcopo
13 novembre 2026 16:29
Scuole foggiane premiate con Digi e Lode: c'è anche la Croce di Manfredonia
13 novembre 2026 16:27
Asl Foggia, stabilizzazione del personale precario. 93 contratti a tempo indeterminato
13 novembre 2026 14:26
Luminarie natalizie a Foggia, arriva il via libera: "Possibili sponsorizzazioni per ampliare il numero di vie"
13 novembre 2026 13:52
Starace: "In nome di Giusy Potenza possiamo fare informazione"
13 novembre 2026 12:14
Prevenzione salmonellosi nella ristorazione scolastica e socio-assistenziale: nuove disposizioni per il consumo di pomodori freschi crudi
13 novembre 2026 12:09
Lesina, sorpresi mentre asportano attrezzature da un immobile comunale: due persone arrestate dai Carabinieri
13 novembre 2026 09:30
Carlantino tra i 110 comuni de “L’Italia vestita di storia”
13 novembre 2026 09:24
Capitanata sempre più spopolata, solo 4 comuni col segno 'più' e tra questi ci sono le Isole Tremiti
13 novembre 2026 07:02
Le tante facce della povertà: la Capitanata si interroga sulle nuove fragilità
13 novembre 2026 06:50
Diabete di tipo 1: il 14 novembre screening gratuito a Casa Sollievo per i familiari dei bambini affetti dalla malattia
13 novembre 2026 06:50
Dossier “Uno al mese”, Monte Sant’Angelo tra le tre storie italiane di rinascita dopo lo scioglimento per mafia. Sindaco d’Arienzo: “La comunità al centro”
12 novembre 2026 14:57
San Marco in Lamis, sequestro di persona e rapina: autori in fuga per l'intervento dei Carabinieri
12 novembre 2026 14:55
22 anni fa a Manfredonia l'omicidio di Giusy Potenza
12 novembre 2026 14:31
Sedici sedie a rotelle donate a Casa Sollievo della Sofferenza
12 novembre 2026 12:54
Manfredonia, ecco le prime immagini della vettura di Giuseppe Troiano Jr
12 novembre 2026 12:09
Manfredonia, la misteriosa Madonna bambina e i segreti di Santa Chiara
12 novembre 2026 10:40
Natale a San Giovanni Rotondo, Grifa: "Il nostro obiettivo è portare turismo"
12 novembre 2026 10:04
Manfredonia, Action pronto all'apertura: c'è una data
12 novembre 2026 09:42
Guardia di Finanza: contrabbando di gasolio, eseguiti sequestri per oltre 7,5 milioni
12 novembre 2026 08:07
Cerignola: Controlli del NOE di Bari, sequestrata ditta per gestione illecita dei rifiuti
12 novembre 2026 08:02
Stramurales: Stornara nella "Global Top 20" del Rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite d'Europa
12 novembre 2026 07:00
Figli di nessuno, domani a Manfredonia la presentazione del libro di Pasquale Guadagno
12 novembre 2026 06:52
A Natale San Giovanni Rotondo si accende di magia
12 novembre 2026 06:51
I Weekend Martyr portano il rock indipendente a San Giovanni Rotondo
12 novembre 2026 06:51
Come leggere delibere comunali senza perdersi
12 novembre 2026 03:10
Michele Pirro da San Marco in Lamis vince l'undicesima edizione di "Panettone senza confini"
11 novembre 2026 18:03
San Nicandro Gargano: il Questore di Foggia sospende la licenza di un esercizio pubblico
11 novembre 2026 13:57
Viale Giotto, le cerimonie commemorative 27 anni dopo il tragico crollo
11 novembre 2026 13:31
Black Drive da Autodrive: tasso zero, anticipo zero e interessi zero. FIAT Panda da 139€, 500 da 149€ e 600 da 199€ al mese
11 novembre 2026 12:11
Casa Natale 2026: il più grande mercatino di Natale è da Gelsomino Home
11 novembre 2026 11:57
Il dott. Stefano Marasco di Manfredonia e la neurochirurgia d'eccellenza
11 novembre 2026 11:09
“Governo affama-pensionati”, SPI nelle piazze di 15 città della Capitanata
11 novembre 2026 09:30
Foggia, il Villaggio della Salute CRI: quasi 100 volontari, oltre 200 prestazioni e 28 donazioni di sangue
11 novembre 2026 09:29
Presenze turistiche a Mattinata, il Comune: “Errore nella comunicazione dati”
11 novembre 2026 07:23
Manfredonia, in corso il censimento della popolazione
11 novembre 2026 07:02
Cinema San Michele, la programmazione dal 13 novembre
11 novembre 2026 06:59
Manfredonia, incidente sulla SS89 per Foggia: coinvolti diversi veicoli
10 novembre 2026 19:18
Arriva la secca smentita degli abitanti delle frazioni ad AQP: "Altro che ritorno alla normalità, l'acqua non è tornata"
10 novembre 2026 19:00
Mattinata-Vieste, Piemontese: "La galleria Palombari riaprirà al traffico durante le festività natalizie"
10 novembre 2026 18:23
A Manfredonia "Super Eroi del pianeta blu", il progetto di educazione ambientale della Madre Teresa di Calcutta
10 novembre 2026 18:11
Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo: ripristinata l’alimentazione idrica delle reti nelle frazioni
10 novembre 2026 17:06
Turismo del Gargano, il 2026 segna una flessione. Necessario un cambio di strategia
10 novembre 2026 16:52
La rivoluzione silenziosa dei ristoranti sardi: «Via i tablet ai bambini a tavola»
10 novembre 2026 16:52
Protesta delle attività di Manfredonia per la continua interruzione dell'energia elettrica
10 novembre 2026 14:35
A Mattinata nasce “FèXtra 365”, la Festa dell’Extravergine diventa un tavolo permanente per lo sviluppo territoriale
10 novembre 2026 12:44
Una maratona per Santa Chiara. Manfredonia per il suo Luogo del Cuore
10 novembre 2026 12:26
Assalto ad un portavalori sulla Statale 16 tra Cerignola e San Ferdinando
10 novembre 2026 10:49
Segnalazione a Manfredonia: spazzatura abbandonata nei pressi del Toniolo
10 novembre 2026 10:43
Guardia di Finanza, scoperto a Cerignola un deposito abusivo di gasolio agricolo
10 novembre 2026 09:49
Rignano Garganico, oltre 500 famiglie chiedono il 118 al Presidente Antonio Decaro: «il diritto alla salute non può più attendere»
10 novembre 2026 07:37
Incidente sulla Foggia-Manfredonia, auto capovolta
10 novembre 2026 07:18
Monte Sant'Angelo in rosa, una comunità in cammino per la prevenzione
10 novembre 2026 06:56
Torna il Mattinatale, il Natale di Mattinata
10 novembre 2026 06:55
Quando arriva il maltempo in Puglia: cosa sapere
10 novembre 2026 03:11
Riprese delle attività amministrative al PTA di Torremaggiore
09 novembre 2026 14:31
Da Bari voli diretti per Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana
09 novembre 2026 13:56
In 31 province italiane le famiglie giocano d’azzardo più di quanto spendono al supermercato
09 novembre 2026 13:38
Agopuntura per le donne con tumore al seno in trattamento oncologico: oltre 1.500 prestazioni in un anno all'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
09 novembre 2026 11:13
Manfredonia, addio a Nicola Cainazzo, storico presidente del Coni della provincia di Brindisi
09 novembre 2026 10:09
Foggia, commemorazione del crollo di Viale Giotto
09 novembre 2026 09:42
Manfredonia, lo stato indecoroso in cui versa il Monumento ai Caduti
09 novembre 2026 09:23
Presunti abusi sessuali su minorenne a Vieste, Nobiletti: “Rispetto e misura attorno a questa famiglia”
09 novembre 2026 08:27
Manfredonia, concorso Ase: "Dov'è la banca dati?"
09 novembre 2026 07:52
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