Paura al Gf vip, incidente per Guendalina Tavassi: costretta a lasciare la Casa

Guendalina Tavassi ha avuto un brutto incidente mentre si trovava all'interno della casa del Gf vip

Momenti di grande paura all'interno della casa del Gf vip. Una concorrente ha rischiato veramente molto a causa di un incidente di cui è rimasta vittima. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi, la quale ha fatto preoccupare tutti i telespettatori del reality show per una rovinosa caduta. Scendendo nei dettagli, l'influencer romana stava facendo degli scherzi ad Andreas Muller con la complicità di Giulia Provvedi. Ad un certo punto, la donna ha cercato di saltare addosso all'ex cantante che non ha retto al peso, facendo cadere entrambe in terra. Guendalina Tavassi ha riportato un violento colpo alla testa ed alla schiena a differenza della sorella di Silvia che non ha avuto conseguenze. Le due concorrenti sono state soccorse da Andreas Muller, presente al momento del fattaccio.

Guendalina Tovassi sbatte violentemente la testa: spavento al Gf vip

Grande spavento per Guendalina Tavassi. La donna è rimasta vittima di un brutto incidente all'interno del Gf vip. La sorella di Edoardo ha sbattuto violentemente la testa dopo essere caduta a causa di Giulia Provvedi. Dopo pochi minuti dall'incidente, la donna è stata chiamata in confessionale per essere portata in una clinica per effettuare alcuni esami. In un comunicato pubblicato sui canali social del reality show di Mediaset si leggono queste parole: "Guendalina Tavassi ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali"