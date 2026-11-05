Helena Prestes non si ferma più: nuovo traguardo per l’ex gieffina

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes. La modella brasiliana ha ottenuto grande popolarità due anni fa quando ha preso parte al Grande fratello. Da quel momento, la carriera della donna ha preso il volo. La compagna di Javier Martinez è riuscita a siglare importati collaborazioni che le hanno permesso di lavorare sia in Italia che all’estero. In queste ore, la 36enne di San Paolo ha raggiunto un nuovo importante traguardo. Helena Prestes infatti è presente nei maggiori quotidiani nazionali come testimonial di un noto brand di cosmetici italiano. Nel post pubblicato da Dr Kleein Cosmetics si vede la ceo sfogliare un giornale dov’è presente la modella brasiliana mentre posa con un loro prodotto.

Helena Prestes sbarca sui quotidiani nazionali

Helena Prestes è sbarcata sui maggiori quotidiani nazionali come testimonial di un noto brand per la cura della pelle. La donna è stata scelta come volto di Dr Kleein Cosmetics in seguito all’esperienza fatta al Grande fratello due anni fa. Nelle ultime ore, la ceo dell’azienda ha usato parole di elogio nei confronti della donna, tanto da dichiarare le seguenti parole: “Ti ho conosciuta al Grande fratello, mi sono innamorata di te, pazzamente, proprio per la tua persona, simpatia, per le risate ecc”.