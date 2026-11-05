Gf vip, il web chiede la squalifica di Valeria Marini: cos’è successo

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Il Gf vip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a poche settimane dalla finale prevista per il 30 novembre. Il reality show condotto da Ilary Blasi vede tra le sue protagoniste Valeria Marini. Proprio quest’ultima è finita al centro dell’attenzione in queste ultime ore a causa di uno scontro con Andreas Muller all’interno della casa. La donna ha sostenuto che l’ex ballerino di Amici abbia scritto degli insulti contro di lei su di un pacchetto di uova in cucina. Il gesto ha scatenato la furiosa reazione di Valeria Marina. La concorrente del Gf vip si è resa protagonista di un vero e proprio scivolone dichiarando: “Ma chi si crede di essere? Non sta bene, dovete andargli tutti contro”, incitando gli haters ad attaccare Andreas Muller.

Gf vip, Valeria Martini e quello scivolone su Andreas Muller: il web chiede la squalifica

Valeria Marini ha compiuto uno scivolone all’interno della casa del Gf vip. L’ex soubrette del Bagaglino ha infatti incitato la sua enorme fanbase compreso gli haters ad andare contro Andreas Muller. Il gesto non è piaciuto al popolo del web che ha chiesto al programma di prendere dei provvedimenti. Un utente su Facebook ha scritto: “Non si incitano gli haters ad andare contro una persona, chiunque essa sia. È pericolosissimo… Squalifica immediata!“. Lo scontro tra i due concorrenti sarà motivi di argomento nel corso della puntata del reality show in onda stasera 6 novembre.

Andreas Muller (Screen Mediaset Infinity)