Affari tuoi stasera 12 novembre non va in onda: doccia gelata per i fans di De Martino
Affari tuoi è tra le trasmissioni più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino colleziona ascolti clamoroso sui teleschermi di Rai 1 nonostante la grande concorrenza di Canale 5 dove va in onda La ruota della fortuna con Gerry Scotti. In queste ore, i piani alti di Viale Mazzini hanno annunciato una novità che non piacerà ai fans di Stefano De Martino. Affari tuoi subirà un importante cambio di programmazione a causa della Nazionale Italiana di calcio. In particolare, giovedì 12 novembre non andrà in onda il gioco dei pacchi per lasciare spazio alla partita di calcio degli Azzurri contro la Francia.
Affari tuoi stasera 12 novembre non va in onda a causa della partita Italia-Francia
Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino non andrà in onda stasera 12 novembre per permettere la messa in onda della partita dell’Italia contro la Francia valida per il girone A di Nations League. Nel corso del mese di novembre, Affari tuoi subirà un altro stop per permettere al pubblico la visione delle partite degli Azzurri guidati da Roberto Macini. Il gioco dei pacchi tornerà in onda domani 13 novembre a partire dalle ore 20:45 subito dopo Cinque minuti, il programma di Bruno Vespa.