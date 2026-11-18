Camihawke, tensioni con Giulia Salemi a The traitors 2? Parla l'influencer

Cahihawke ha rotto il silenzio in merito ad alcune indiscrezioni circolate sul suo rapporto con Giulia Salemi a The traitors 2.

La seconda edizione di The traitors 2 è uscita su Amazon Prime Video ad inizio novembre con un grande riscontro di pubblico. Tra le protagoniste del reality show condotto da Alessia Marcuzzi ci sono due note influencer italiane. Si tratta di Camilla Boniardi in arte Camihawke e Giulia Salemi. In questi ultimi giorni, le due donne sono finite al centro di un'indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica. Il noto esperto di gossip ha affermato che ci sarebbero state delle tensioni tra Giulia Salemi e Camihawke durane le riprese della seconda edizione di The traitors 2. I rapporti tra le due donne sarebbero stati molto freddi come pure le interazioni che sarebbero state ridotte al minimo.

Camihawke e Giulia Salemi, tensioni a The traitors 2? La verità

A distanza di giorni dall'indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica, ecco che Camihawke ha deciso di rompere il silenzio, rivelando la sua verità. Camilla Boniardi ha risposto in questo modo ad un utente che le chiedeva delucidazioni in merito al suo rapporto con Giulia Salemi durante The traitors 2: "assolutamente no, anzi tutt'altro". L'influencer ha smentito il retroscena rivelato dal noto esperto di gossip, facendo intendere di essere andata d'accordo con l'italopersiana.