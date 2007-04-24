Notizie Style e Moda Foggia
Ultime notizie per gli appassionati di stile e sul pianeta “moda”. Offriamo una panoramica completa e aggiornata sugli eventi e le notizie più importanti della moda e dello stile tutto italiano.
Crudo d’estate: Il racconto di una sera alla Baia dei Faraglioni
10 agosto 2026 08:13
Le scarpe di Trump costano 145 euro: le regala ai collaboratori, ma spesso della taglia sbagliata
13 marzo 2026 15:59
Menswear protagonista al Festival di Sanremo: Olly apre la serata con Dolce&Gabbana
25 febbraio 2026 10:02
Laura Pausini illumina Sanremo 2026 con l’eleganza di Giorgio Armani Privé
24 febbraio 2026 21:44
Vogue Café Milano: prima edizione italiana nel cuore della Fashion Week
18 febbraio 2026 12:34
New York Fashion Week FW 2026/27: Ralph Lauren e Gigi Hadid riscrivono l’eleganza
11 febbraio 2026 13:24
Kering in calo: i ricavi di Gucci crollano e il gruppo chiude il 2025 in perdita
10 febbraio 2026 12:34
La firma di Armani illumina la notte di Milano Cortina 2026
07 febbraio 2026 14:13
Versace affida la direzione creativa a Pieter Mulier
05 febbraio 2026 14:23
Addio a Valentino Garavani: si spegne l’ultimo imperatore della moda italiana
23 gennaio 2026 16:12
Com'è morto lo stilista Valentino Garavani? Cause del decesso e addio alla moda
19 gennaio 2026 18:27
Autodrive apre il nuovo anno con un’iniziativa dedicata a chi sta valutando l’acquisto di una nuova auto
13 gennaio 2026 09:37
La vita è un dono: arte e solidarietà al Teatro Lucio Dalla
11 gennaio 2026 12:14
Addio BB
28 dicembre 2025 21:59
Standing ovation e grande partecipazione per “Sound of Light” a Manfredonia
22 dicembre 2025 08:35
CHRISTMAS NIGHT – Armonie di Natale: emozioni e grande musica nella Chiesa di Santa Chiara
21 dicembre 2025 10:29
Cultura e Solidarietà al Teatro Petruzzelli: l’Opera diventa dono per la ricerca
17 dicembre 2025 02:47
Note di luce: una serata che resta nel cuore
09 dicembre 2025 18:18
Musica, Memoria e Solidarietà: una serata speciale con l’ANT a Manfredonia
07 dicembre 2025 22:53
Una Lady Macbeth che entra sotto pelle: la Scala apre la stagione tra emozioni, musica e profumi di gala
07 dicembre 2025 08:00
Lutto nel mondo del show televisivo, morte le gemelle Kessler
17 novembre 2025 23:33
Il nuovo spot di Natale della Coca Cola è interamente fatto con l'AI (e non piace a tutti)
04 novembre 2025 11:22
Addio a Giorgio Armani: il mondo della moda piange il suo Re
04 settembre 2025 18:49
Lutto nel mondo della moda: si è spento a 91 anni lo stilista Giorgio Armani
04 settembre 2025 16:03
Moda, è morto Giorgio Armani
04 settembre 2025 15:13
Ostriche Divine – L’eccellenza dell’Aquitania alla Baia dei Faraglioni
11 agosto 2025 18:16
UP!LOAD – Talenti Connessi: una serata di ispirazione e nuove connessioni a Manfredonia
06 agosto 2025 08:35
Patty Pravo incanta Vieste: applausi, emozione e grandi omaggi alla musica
03 agosto 2025 08:07
Premio Argos Hippium 2025: un ponte tra radici e futuro.
26 luglio 2025 13:14
Manfredonia Classica: la terza edizione del Gargano State of Music celebra arte, talento e territorio
21 luglio 2025 08:32
A Roma, Dolce & Gabbana celebrano l’Alta Moda come arte viva e omaggio all’artigianato italiano
17 luglio 2025 17:07
Re Giorgio conquista Parigi: l’eleganza senza tempo di Armani incanta la Ville Lumière
13 luglio 2025 19:25
Marco Mengoni incanta Roma: emozione, libertà e stile allo Stadio Olimpico
03 luglio 2025 08:17
Lauren Sánchez, sposa in stile italiano: l’omaggio a Sophia Loren firmato Dolce & Gabbana
29 giugno 2025 10:35
Anna Wintour lascia la direzione di Vogue US dopo 37 anni
28 giugno 2025 11:33
Antonio Marras apre a Bari: una nuova casa nel cuore delle Puglie
25 giugno 2025 23:28
Eurovision 2025: trionfa l'Austria, Lucio Corsi conquista il 5° posto, Gabry Ponte chiude la classifica
18 maggio 2025 07:16
L’eredità di Giuliano Fujiwara rivive alla Milano Design Week
07 aprile 2025 22:38
La Collezione Antonio Marras FW 2025-26: "La Bella d'Alghero"
12 marzo 2025 15:39
Antonio Marras – Vedere per credere. L’ombra di Cecco Dal 9 marzo al 30 ottobre 2025, Forte Malatesta, Ascoli Piceno
06 marzo 2025 09:29
Parte dal Politeama Paolillo di Barletta il tour pugliese di Ferzan Ozpetek per la presentazione del film "Diamanti".
29 dicembre 2024 09:03
A Natale Rettore ci regala un singolo spumeggiante - Disco Prosecco
11 dicembre 2024 21:45
Teatro alla Scala: Riccardo Chailly inaugura la Stagione d’Opera 2024/2025 con "La forza del destino"
06 dicembre 2024 13:47
Mina, esce il nuovo album ispirato alle navi fantasma e al mare dei sentimenti
24 novembre 2024 09:37
Il talento del giovanissimo fashion designer Giuseppe Ferri
11 settembre 2024 13:47
Una leggenda del cinema ci lascia, Alain Delon
19 agosto 2024 19:00
L'Aida di Cristallo di Stefano Poda: Uno Spettacolo abbagliante
29 giugno 2024 11:52
Addio a Pupi Solari, la signora di Milano
25 aprile 2024 22:00
Country of Milan orfano di Burlon
25 aprile 2024 21:52
Morto lo stilista Cavalli, con lui se ne va la ricerca dello spirito audace e sexy.
13 aprile 2024 17:21
Piccioli e Maison Valentino: é addio.
25 marzo 2024 21:35
Di Nicchie di Business del nuovo libro di Stefano Sacchi, il 18 marzo a Milano
15 marzo 2024 17:16
Eric Carmen, cantante e musicista americano
13 marzo 2024 22:11
In piena fashion week ci lascia Claude Montana
25 febbraio 2024 21:41
Fifties in Fashion
22 febbraio 2024 17:17
Addio a « Sandrocchia »
29 gennaio 2024 23:43
Don Carlo di Verdi, opera inaugurale della Stagione 2023/2024 del Teatro alla Scala
04 dicembre 2023 21:28
Kim Kardashian lancia il reggiseno con i capezzoli
31 ottobre 2023 11:18
Traslocare con stile a Milano: come affrontare i cambiamenti con eleganza
28 ottobre 2023 22:09
Milano Fashion Jewels annuncia le nuove date per il 2024: appuntamento da domenica 18 a mercoledì 21 febbraio
23 ottobre 2023 08:28
Premio alla ricerca artistica - Under 35
19 ottobre 2023 16:10
Sep e Isabella Caposano un incontro speciale. Integrazione di competenze e affinità elettive nel segno dell’eleganza assoluta e dell’etica
19 ottobre 2023 08:00
Laboratorio di upcycling il 10 e 11 novembre a Milano da SEP
17 ottobre 2023 18:00
Cher Christmas il nuovo album di Cher, fuori il 20/10
16 ottobre 2023 08:00
La foggiana Chiara Viscillo a Miss Italia
09 ottobre 2023 09:35
Nuova Miss transgender, è la reginetta di Portogallo
07 ottobre 2023 16:16
Elodie... Cantante, attrice, modella e poi?
03 ottobre 2023 17:21
La lucerina Martina Difonte incantevole a Venezia con un abito firmato Francesco Paolo Salerno
03 settembre 2023 17:59
È morta a 56 anni la cantante irlandese Sinead O'Connor
27 luglio 2023 21:19
La fine di un mito, che addirittura diede il nome ad un iconica borsa di Hermes. Ci lascia Jane Birkin
16 luglio 2023 20:28
A-HEAD Project: Angelo Gallo - T(w)O EDGE due bordi_al limite
12 luglio 2023 07:51
Tina Turner sarà sempre l’eterna regina del Rock
24 maggio 2023 22:59
Shocking Elsa - La biografia di Elsa Schiaparelli diventa uno spettacolo teatrale
18 maggio 2023 20:34
La Camera Nazionale della Moda in prima linea per la realizzazione del logo dei 75 anni del Senato della Repubblica
06 maggio 2023 07:00
Moda eco-friendly: come sta evolvendo il mondo della moda
04 maggio 2023 13:44
Tom Ford lascia la moda
29 aprile 2023 07:00
Premio Internazionale “Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti”
28 aprile 2023 22:28
Elly Schlein ha una personal shopper: "Via l'eskimo, ora il trench è sartoriale"
27 aprile 2023 13:03
Collaborazione tra Isabella Caposano e Marco Lodola per il salone del mobile 2023
19 aprile 2023 07:04
H&M x Mugler
06 aprile 2023 11:58
Nella ricorrenza del centenario dalla nascita di Valentina Cortese, diva e donna fuori dall’ordinario, Regione Lombardia le rende omaggio con una mostra biografico-fotografica che ripercorre la sua storia attraverso un percorso intimo e familiare.
20 marzo 2023 16:43
L'allarme del NYT: "Fate più sesso!"
04 marzo 2023 14:59
La top 5 delle date 2023 più gettonate dalle coppie per sposarsi
27 febbraio 2023 12:55
É morta la regina del punk…viva la regina!
30 dicembre 2022 08:54
Antonio D’Amico, storico compagno di Gianni Versace é mancato
09 dicembre 2022 17:54
Un mattino a Irgalem di Davide Longo Marcos Y Marcos 2001
07 dicembre 2022 16:48
Angelo Azzurro Onlus presenta <strong>“Angelo Azzurro Edizioni”
07 dicembre 2022 16:28
Idee regalo perfette per sorprendere un uomo che ha già tutto
29 novembre 2022 12:17
Zip e la street art di Siponto
29 novembre 2022 07:57
Muore a 98 anni Renato Balestra
27 novembre 2022 11:34
Morto Renato Balestra
26 novembre 2022 23:03
Alessandro Michele lascia Gucci? O Gucci lascia Alessandro Michele?
25 novembre 2022 16:27
A Foggia una mostra per spiegare il genio, ma anche l’icona pop, di Pier Paolo Pasolini
13 novembre 2022 18:53
Martina Cassatella, l'artista 26enne di Manfredonia in mostra a Milano, l'articolo su Vogue
12 novembre 2022 20:36
Se l’acqua ride di Paolo Malaguti
06 novembre 2022 17:54
Carmen Dell'Orefice posa (semi)nuda a 91 anni su Vogue
06 ottobre 2022 19:20
Cher l’immortale... Dopo il lancio della collaborazione con Versace diventa la diva di Balmain a Parigi
02 ottobre 2022 11:01
Cinquanta modi di dire pioggia di Asha Lemmie - Editrice Nord 2021
27 settembre 2022 18:59
Eletta ieri in Puglia la nuova Miss Universe Italy, la 24enne Virginia Stablum￼
19 settembre 2022 09:40
Il romanzo di Andrea Franzoso “Ero Un bullo”
16 settembre 2022 15:01
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