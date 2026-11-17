Grande fratello vip, Ilary Blasi si ferma: ecco quando e perché

Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda del Grande fratello vip.

Il Grande fratello vip continua a tenere alta l'attenzione mediatica. Il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli si avvia alle battute finali. In queste ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda del programma. Scendendo nei dettagli, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di cancellare il doppio appuntamento settimanale del reality show. Il Grande fratello vip infatti non andrà più in onda di venerdì sera. L'appuntamento che era previsto per il 20 novembre sarà sostituito da una nuova puntata di Racconto di una notte, serie tv turca di grande successo in Italia. Resta invece confermato l'appuntamento al lunedì sera.

Grande fratello vip non va più in onda di venerdì sera

Il reality show condotto da Ilary Blasi non andrà più in onda di venerdì sera. Il 20 novembre, il Grande fratello vip lascerà il posto a Racconto di una notte. Per questo motivo, le ultime puntate del programma condotto da Ilary Blasi sono previste per il 23 novembre con la semifinale e il 30 novembre con la finale. Al momento Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa hanno già ottenuto un pass per la finale.