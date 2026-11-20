Tutto per la mia famiglia raddoppia su Canale 5: la decisione scatena i fans

Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda di Tutto per la mia famiglia.

Tutto per la mia famiglia è tra i grandi successi della televisione italiana. In onda da quest'estate su Canale 5, le vicende dei fratelli Eren collezionano ottimi ascolti nel daytime pomeridiano di Canale 5. Di qui, la decisione dei piani alti di Cologno Monzese di promuoverla anche in prima serata. Da alcune settimane, la dizi turca va in onda al giovedì sera dove sta un po' faticando a contrastare la concorrenza di Rai 1, dove va in onda Doc-Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero arrivata alla sua quarta stagione. Nonostante questo, Mediaset ha deciso di fare una bella sorpresa per i fans. Tutto per la mia famiglia raddoppierà in prima serata a fine novembre. La serie tv andrà in onda di venerdì sera prendendo il posto lasciato vacante dal Grande fratello vip, che chiuderà i battenti il 30 novembre.

Tutto per la mia famiglia raddoppia il 26 e 27 novembre in prima serata

La serie tv raddoppierà in prima serata a fine novembre. Giovedì 26 e venerdì 27 novembre andranno in onda due appuntamenti serali di Tutto per la mia famiglia. Una notizia che è stata accolta con entusiasmo dai fans dello sceneggiato che ogni giorno seguono con grande passione le vicende ambientate in Turchia. Un utente su Facebok ha scritto: "Ma che bellissima notizia, non vedo l'ora" mentre un altro "finalmente possiamo vedere episodi di oltre 20 minuti". Al momento in Italia stanno andando in onda le ultime puntate della seconda stagione della serie tv dove sono previsti numerosi colpi di scena.