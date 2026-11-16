Far Away ritorna nel 2027 su Canale 5? Doccia gelata per i fans

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Far Away è tra le serie tv più attese della televisione italiana. La storia di Alya e Cihan ha fatto registrare su Canale 5 ascolti clamorosi in estate dov’è andata in onda al posto di Uomini e Donne. A fine settembre, la dizi turca è stata sospesa per permettere la messa in onda della nuova edizione del dating show condotto da Maria De Filippi. Nelle scorse settimane, i canali ufficiali di Cologno Monzese hanno annunciato l’arrivo della seconda stagione di Far Away. con tanto di messa in onda del nuovo promo. A distanza di quell’annuncio sembra che qualcosa sia cambiato. Mediaset non ha più trasmesso i promo relativi alla serie tv, tanto da far presagire un suo slittamento in televisione.

Far Away, il ritorno previsto nel 2027

Il ritorno della seconda stagione di Far Away potrebbe slittare al 2027 dopo che alcune indiscrezioni avevano parlato di un possibile messa in onda a dicembre. Dopo l’annuncio fatto sui social, sembra che Mediaset ci abbia ripensato preferendo non sprecare la serie tv dei record già dicembre. Una vera e propria doccia gelata per i fans della dizi turca che speravano di avere come regalo di Natale la storia d’amore tra Cihan e Alya. Nel frattempo, in Turchia continua il suo incredibile successo con la messa in onda della terza stagione.

Alya e Cihan di Far Away (Screen Mediaset Infinity)