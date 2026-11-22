Tutto per la mia famiglia cambia programmazione: la novità per i fans

Tutto per la mia famiglia subisce una variazione di palinsesto per quanto concerne la settimana dal 23 al 29 novembre.

Tutto per la mia famiglia è tra i grandi successi della televisione italiana. La storia dei fratelli Eren è seguita ogni giorno da due milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda della produzione turca per la settimana dal 23 al 29 novembre. Scendendo nei dettagli, Tutto per la mia famiglia raddoppierà in prima serata. La storia di Omer, Asiye e Emel non andrà più in onda soltanto di giovedì sera ma anche di venerdì. La serie tv prenderà il posto del Grande fratello vip, il reality show condotto da Ilary Blasi che si appresta a chiudere i battenti il prossimo 30 novembre.

Tutto per la mia famiglia raddoppia in prima serata

La serie tv raddoppierà in prima serata. Giovedì 26 e venerdì 27 novembre andranno in onda due appuntamenti serali di Tutto per la mia famiglia. Una bella novità per i fans, che così avranno modo di vedere episodi extra large rispetto a quelli mini trasmessi nella fascia pomeridiana dopo Uomini e donne. Le anticipazioni annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Akif, che deciderà di tendere una trappola a Suzan. L'uomo farà arrestare la moglie dopo averle intestato la sua azienda caduta in bancarotta. L'arresto della donna porterà Harika a chiedere aiuto ad Omer.