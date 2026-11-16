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Al Bano Carrisi è tra i cantanti più amati dello spettacolo italiano. Il Leone di Cellino San Marco è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate di recente. L’uomo ha annunciato di essersi unito all’appello dell’associazione l’Isola che non c’è che ha richiesto un viaggio di Papa Leone a Gaza. Il compagno di Loredana Lecciso ha dichiarato le seguenti parole: “se mi danno la possibilità ci vado anch’io al fianco di Papa Leone.” Al Bano Carrisi ha quindi ammesso: “Mio padre ha fatto di me uno strumento di pace. Mi ha insegnato ad essere figlio dell’amore per la pace. Mi difenderò sempre e attaccherò chiunque ami quel sostantivo maledetto chiamato guerra”.

Al Bano Carrisi pronto ad accompagnare Papa Leone a Gaza

Al Bano Carrisi ha detto di essere pronto ad accompagnare Papa Leone a Gaza se aderirà all’appello della fondazione pugliese l’Isola che non c’è. L’associazione ha chiesto al Pontefice un viaggio a Gaza “sulla scia del gesto di Giovanni Paolo II che, durante la guerra nei Balcani, manifestò la volontà di recarsi a Sarajevo“. In passato, il Leone di Cellino San Marco cantò per i bambini di Gaza rifugiati nel convento francescano di Gerusalemme. L’uomo ha definito quel momento straordinario.