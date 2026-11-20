Gf Vip: Alessandra Mussolini stronca Guendalina e su Piera e Roncaccia...

Alessandra Mussolini è stata ospite del podcast di Selvaggia Lucarelli dove ha parlato di alcuni inquilini del Gf Vip.

Alessandra Mussolini è stata tra le protagoniste della scorsa edizione del Gf Vip che ha vinto su Antonella Elia. L'attuale opinionista di Uomini e donne è stata ospite del podcast di Selvaggia Lucarelli per raccontare alcuni dettagli della sua vita e parlare del reality show. La donna ha dato la propria opinione in merito agli inquilini presenti all'interno della casa. Alessandra Mussolini ha stroncato Guendalina Tavassi, dichiarando in questo modo: "sarebbe stata una tragedia dalla mattina alla sera". La donna non ha fatto mistero che avrebbe avuto scontri con la gieffina se fosse nella Casa a causa del suo carattere difficile.

Gf vip, Alessandra Mussolini dice la sua su Piera Meloni e Alessandro Roncaccia

Sempre nel podcast di Selvaggia Lucarelli, Alessandra Mussolini ha criticato anche un'altra finalista del Gf Vip: Giulia Provvedi. La donna ha dimostrato di non sopportare l'ex cantante, dichiarando: "Lei me la dovete togliere da davanti!". Critiche anche per Valeria Marini, che l'ha accusata di voler cucirsi il programma su di sè anche se è corale. L'opinionista di Uomini e donne ha usato parole più delicate per Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, che stanno avendo un rapporto speciale nella casa. La donna ha ammesso: "litigano meno di quanto facessero Renato e Lucia. Lì c’era una storia dietro terribile".