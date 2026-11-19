L'erede quando torna su Canale 5? Intanto arriva una brutta notizia dalla Turchia

L'erede è tra le serie tv che sono state trasmesse in estate con un discreto successo di ascolti su Canale 5.

L'erede è tra le serie tv che hanno debuttato in estate sui teleschermi di Canale 5. La storia con protagonista il triangolo amoroso tra Yildiz, Melek e Serhat è stato visto in media da quasi un milione e mezzo di telespettatori. A settembre, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di sospendere la serie tv per fare posto al ritorno del Grande fratello vip. A distanza di mesi, ecco che i fans si stanno chiedendo quando tornerà L'erede su Canale 5. Al momento, la rete gestita da Piersilvio Berlusconi non ha annunciato la data del ritorno in televisione anche se non è escluso che possa venire trasmessa nel 2027 quando ci saranno maggiori spazi nel palinsesto televisivo.

L'Erede in Italia nel 2027: in Turchia ha chiuso i battenti

Le ultime puntate della prima stagione de L'erede potrebbero essere trasmesse nel 2027 anche se al momento si tratta solo di un'ipotesi che deve ancora trovare conferma. Nel frattempo dalla Turchia è arrivata una brutta notizia per i fans della serie tv. Scendendo nei dettagli, la storia di Yildiz, Melek e Serhat ha chiuso i battenti dopo la messa in onda di appena otto episodi della seconda stagione. Tra i motivi dietro la cancellazione ci sarebbero i costi di produzioni che si sono rivelati troppo elevati.