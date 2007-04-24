Notizie Gargano
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Assalti ai portavalori, carcere per un 57enne
23 ottobre 2026 10:13
Stornara e Orta Nova: rifornivano gli spacciatori “a credito” e recuperavano il denaro con la violenza, arrestati
30 settembre 2026 10:47
Lutto a San Severo, morto tragicamente Francesco Piccaluga
12 settembre 2026 23:52
Esplosione ordigno ad Andria: prime indiscrezioni sulle vittime
06 settembre 2026 19:09
Foggia, carcere: bloccato un tentativo di introdurre cellulari
02 settembre 2026 18:20
Un giovane sanseverese precipita da un balcone a Vasto (CH)
27 luglio 2026 16:12
Assalto al bancomat di Zapponeta, le bande colpiscono ancora
25 luglio 2026 05:22
Dramma al “Grand Hotel degli Angeli”, giovane turista polacco trovato esanime in piscina
05 luglio 2026 15:30
Vieste, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli
04 luglio 2026 08:02
Nuovo colpo alla Mafia Foggiana: nel mirino anche i rapporti con il clan Li Bergolis
24 giugno 2026 09:53
Incidente mortale sul Gargano: muore 25enne
22 giugno 2026 07:58
Omicidio Mongiello a Foggia, preso il presunto assassino: "Incastrato anche dal DNA"
19 giugno 2026 10:41
Omicidio Mongiello a Foggia: arrestato presunto autore
19 giugno 2026 07:42
Assalti ai Bancomat in Capitanata: il Prefetto e i Sindaci insieme pensano a soluzioni, spunta l'ipotesi Vigilanza Privata
04 giugno 2026 10:26
Guardia Costiera: esercitazione a Pugnochiuso
30 maggio 2026 10:48
Omicidio Franca la tabaccaia di Foggia: ergastolo per l’assassino. Il nipote: «Un primo spiraglio verso verità e giustizia»
26 maggio 2026 14:56
Foggia: 17enne pestato in Piazza Mercato, fermati quattro minorenni
20 maggio 2026 11:41
Tragedia a Orta Nova: 34enne perde la vita in un incidente sul lavoro
20 maggio 2026 11:36
Omicidio Stefania Rago, parlano i figli "mio padre non sembra dispiaciuto", "era molto geloso"
30 aprile 2026 16:24
Tragedia sfiorata sulla SS17: Auto contromano tra Foggia e Lucera
23 aprile 2026 10:20
Disarticolato sodalizio criminale specializzato in assalti ai bancomat con esplosivo
15 aprile 2026 16:40
Omicidio Dino Carta a Foggia, non regge l'ipotesi scambio di persona. Il killer attendeva la vittima?
14 aprile 2026 14:09
Barca a vela spiaggiata, intervento della Guardia Costiera
02 aprile 2026 16:04
La "Scuola" di Cerignola colpisce ancora: fermati a Rieti i pendolari del bancomat
30 marzo 2026 14:02
Rignano, uomo si barrica in casa e minaccia di far esplodere lo stabile
25 marzo 2026 15:04
La piccola Francesca si è spenta dopo anni di lotta
11 febbraio 2026 20:23
San Severo, trovato uomo senza vita nella campagne
23 gennaio 2026 12:08
Grave incidente sulla Statale 89: auto si ribalta, 31enne in codice rosso
20 gennaio 2026 12:03
Assalto armato sulla SP231, rubata cisterna di olio da 300mila euro, ritrovata vuota a Cerignola
07 gennaio 2026 14:46
Foggia: Tragico incidente per Simone Raucea, il cordoglio del rettore di unifg Lo Muzio
07 gennaio 2026 13:49
Simone Raucea, il giovane donatore foggiano è stato tragicamente investito
07 gennaio 2026 13:40
Foggia, tragedia dell'Epifania: investito ed ucciso 25enne
07 gennaio 2026 07:46
Vincenzo Coppolella, il 23enne rimasto vittima di un incidente, l’ultimo saluto alla chiesa San Secondino
10 novembre 2025 14:33
Foggia, rapinarono un'anziana all'interno della propria abitazione: 5 arresti da parte dei Carabinieri
08 novembre 2025 08:04
Incidente sulla strada Foggia-Troia, muore un 23enne
07 novembre 2025 17:10
Rapina sventata al Centro Commerciale, i ladri rubano pochi pezzi. Video
28 ottobre 2025 22:03
Rapina da Sarni oro al Centro Commerciale del Gargano
28 ottobre 2025 20:32
Foggia: arrestato di latitante inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi
07 ottobre 2025 12:28
Mafia Foggia, arrestato Gesualdo
07 ottobre 2025 08:20
GdF e Polizia Penitenziaria di Foggia: eseguite misure cautelari nei confronti di due genti
06 ottobre 2025 11:22
Foggia: sfiorata la tragedia, lancia sasso su un autobus e distrugge un vetro
05 ottobre 2025 10:37
Omicidio a Borgo Mezzanone, ucciso senegalese
04 ottobre 2025 09:48
San Severo: 30enne arrestata dai Carabinieri con l'accusa di omicidio
03 ottobre 2025 09:20
Arrestato il responsabile dell’accoltellamento al quartiere Ferrovia
02 ottobre 2025 19:04
Omicidio ad Apricena, due arresti ad otto anni dal duplice omicidio
25 settembre 2025 11:15
Gargano, omicidio a Bosco Quarto. La L.A.F.: “Servono presidi di giustizia e forze dell’ordine, basta soluzioni temporanee”
18 settembre 2025 10:27
Lucera, prelievo fraudolento dell’energia elettrica dalla rete pubblica: arrestata 36enne titolare di un noto esercizio pubblico
18 settembre 2025 10:22
Omicidio a Monte Sant'Angelo: ucciso il giovane Leonardo Ricucci
17 settembre 2025 07:52
Scaraventano uomo fuori dalla sua auto e gli rubano la Mercedes, succede dalla SS16
12 settembre 2025 14:53
Condanne Decimabis, i ringraziamenti di "Buon Samaritano" e "Libera"
12 settembre 2025 14:23
Furto d’auto a Foggia al Grandapulia davanti gli occhi dei passanti
11 settembre 2025 23:11
Puglia, parcheggia il pullman senza freno a mano e si schianta contro il muretto di una pizzeria
11 settembre 2025 13:19
Incidente a Foggia: perde la vita un motociclista di San Severo
01 settembre 2025 10:29
Furto con strappo alla stazione di Foggia: fermato un extracomunitario
26 agosto 2025 13:50
Operazione contro il mercato illecito dei veicoli rubati: arresti in provincia di Foggia
25 agosto 2025 11:34
Borgo Mezzanone, 27enne trovato senza vita in un casolare
23 agosto 2025 11:16
Arresto Morra a Cerignola, Piantedosi e La Salandra: "Pericoloso latitante"
17 agosto 2025 10:56
Cerignola, preso il latitante Tommaso Morra
17 agosto 2025 09:01
Intimidazioni mafiose a Tremiti: tagliati cinque gommoni all'imprenditrice, ma lei non si arrende!
16 agosto 2025 19:51
GdF e Polizia Penitenziaria Foggia: denunciati 7 soggetti, di cui pubblici ufficiali per peculato e truffa
11 agosto 2025 09:18
Carabinieri, 7 persone arrestate in provincia di Foggia
09 agosto 2025 09:59
Tragedia a Foggia, donna uccisa a coltellate
07 agosto 2025 09:07
Maltempo alle Tremiti: 200 Turisti Bloccati, Oggi il Rientro a Termoli
04 agosto 2025 10:45
Diplomi falsi per graduatorie ATA e assunzioni sanitarie: condannato a 7 anni e 7 mesi
22 luglio 2025 09:31
Incendio sulle montagne di San Giovanni Rotondo
21 luglio 2025 07:13
Manfredonia: scooter investe anziana in zona Monticchio
17 luglio 2025 00:34
Tentato omicidio a Monte Sant'Angelo: fermati due giovani
14 luglio 2025 19:50
Si spara a Monte Sant'Angelo: ferito un operatore ecologico
14 luglio 2025 09:57
Vieste, entra nudo in casa di una turista e tenta di violentarla, arrestato un 40enne
07 luglio 2025 15:57
Riciclaggio proventi della criminalità foggiana, nove arresti
01 luglio 2025 09:35
Omicidio Jessica: ergastolo a Taulant Malaj. Uccise anche un vicino e ferì gravemente la moglie
27 giugno 2025 19:39
San Severo: 38enne arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio e sequestro di persona
23 giugno 2025 09:45
Omicidio Mastropasqua, fermato un 43enne
20 giugno 2025 13:35
Foggia, si tratta di omicidio in Via Arpaia: il nome della vittima
19 giugno 2025 14:42
Foggia, cadavere di un uomo in auto. Carabinieri al lavoro
19 giugno 2025 13:49
Foggia, la Polizia di Stato arresta un 26enne per rapina e restituisce parzialmente la refurtiva alla vittima
19 giugno 2025 11:39
Foggia, esplode ordigno nella notte. Metauro: "In gioco la libertà d'impresa. Ho scritto a Piantedosi"
18 giugno 2025 11:48
Incidente sulla Cerignola-Zapponeta, un morto
14 giugno 2025 20:17
Morto il 17enne di Torremaggiore dopo 4 giorni di agonia
14 giugno 2025 15:17
Omicidio Mongiello a Foggia, potrebbero esserci importanti sviluppi
13 giugno 2025 11:14
Spaccio di droga, 11 arresti in provincia di Foggia
06 giugno 2025 09:34
Operazione anti-droga sul Gargano: 11 arresti
06 giugno 2025 07:27
Foggia, agente penitenziario aggredito in carcere da detenuto
05 giugno 2025 19:48
San Severo, l'omicidio di Celeste Palmieri in un video shock ed il malfunzionamento del braccialetto elettronico
21 maggio 2025 09:52
Duro colpo alla rete criminale della auto rubate di Cerignola
12 maggio 2025 07:53
Cerignola: rapina in danno di un Bar, e tentata rapina in danno a supermercato e distributore carburanti. Arrestato l'autore
07 maggio 2025 09:23
Foggia e Provincia: nel mese di aprile la Polizia di Stato ha aumentato le attività interforze di controllo straordinario del territorio
02 maggio 2025 11:22
Lucera (FG), operazione dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti
02 maggio 2025 11:16
Ordigno fatto esplodere a San Severo, la condanna del Sindaco
29 aprile 2025 09:48
Cerignola, bambina investita durante un inseguimento da auto impazzita
25 aprile 2025 17:02
Vicinanza e solidarietà al PM Galli dalla GES Bari e sottosezione di Foggia
20 aprile 2025 20:07
Solidarietà al Pm Galli da 'Libera'
20 aprile 2025 17:00
San Nicandro Garganico e Torremaggiore: 3 persone arrestate dai Carabinieri
11 aprile 2025 09:51
Furti d’auto in Puglia, il Nuovo Sindacato Carabinieri: “Servono più uomini, mezzi e pene certe: il nostro impegno non può essere vanificato”
07 aprile 2025 07:13
Incidente sulla Manfredonia - Mattinata, ferita una donna in bicicletta
30 marzo 2025 15:07
Intimidazione Masciale. Campo: “Atto di enorme gravità; a Matteo tutto il mio sostegno”
24 marzo 2025 12:38
Incendiata l’auto di Matteo Masciale, la solidarietà dell’Arcivescovo
24 marzo 2025 12:36
Incidente sulla Manfredonia - Foggia
12 marzo 2025 22:02
Foggia e provincia: massimo impulso alle attività di controllo del territorio
11 marzo 2025 13:24
San Severo, uomo ucciso dalla moglie con una coltellata
06 marzo 2025 11:48
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